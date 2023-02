Affaire Palmade : Yann Moix provoque un malaise en évoquant le sujet dans “Quelle époque !”

Ce samedi, Yann Moix était l’invité de Léa Salamé dans “Quelle époque !” pour parler de l’affaire Pierre Palmade. L’écrivain a provoqué un malaise sur le plateau.

Depuis le 10 février 2023, Pierre Palmade de plusieurs polémiques, entre être à l’origine d’un accident de la route, contrôlé positif à la drogue, mise en examen pour homicide et blessures involontaires sous l’emprise de stupéfiants. Le comédien est également au centre d’une enquête pour détention d’images pédopornographiques. Alors que les médias abordent beaucoup cette affaire, Yann Moix était invité de Léa Salamé dans “Quelle époque !“, ce samedi 25 février 2023. L’écrivain a pu donner son avis sur l’affaire Palmade est a avoué que Pierre Palmade manque d’empathie envers les victimes : “Ce que je vais dire n’engage que moi, mais je vais le dire, car je ressens une chose qui est peut-être totalement gratuite et si cette chose blesse la famille de Pierre Palmade, je m’en excuse et j’assume. Je ne sens pas d’empathie de la part de Pierre Palmade pour les victimes“. Il a ensuite expliquer que pour lui, l’acteur devrait écrire une lettre publique adressée aux familles des victimes.

“Une lettre sincère, honnête, vraie qui dirait exactement ce qu’il pense. Une lettre où il dirait, ‘s’il vous plaît, voilà ce que j’ai fait… Je présente mes excuses aux victimes, j’irai jusqu’au bout… Dans une lettre bien tournée, parce que Pierre Palmade est suffisamment intelligent“, a ajouter l’invité. “Il y a déjà eu quatre victimes, il ne faudrait pas qu’il y en ait une cinquième…“, le coupe Michaël Youn, aussi invité. “Il n’attentera jamais à ses jours, il s’aime trop pour ça“, a répondu Yann Moix, provoquant un malaise immédiat sur le plateau.

Source : Femme Actuelle

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox