Les nouveautés de la semaine chez Free et Free Mobile : une fonctionnalité débarque sur les Freebox Delta et Révolution, lancement en grande pompe de Free Proxi

C’est parti pour les nouveautés de la semaine ! Nous faisons un point sur les derniers événements marquants chez Free et Free Mobile. Si vous avez manqué l’arrivée d’un nouveau service ou une promotion au cours des sept derniers jours, c’est certainement ici que vous leur mettrez la main dessus.

Nouveautés Free

Free a dégainé “la révolution du service abonné” sur les box et le mobile avec sa nouvelle assistance de proximité : Free Proxy. Novateur, ce service compte déjà 67 équipes de proximité implantées dans toute la France qui couvrent, à date, 25% de son parc de 21 millions d’abonnés Fixe et Mobile. L’objectif est d’atteindre, à fin 2023, 150 équipes de proximité pour couvrir 50% du parc. Free Proxi est inclus dans les offres Free. Dès qu’ils y sont éligibles, les abonnés Free qui souhaitent contacter l’assistance sont mis en relation directement avec leur équipe Free Proxi. Ils bénéficient d’un accès direct à leurs conseillers via leur Espace Abonné sur mobile et sur le web ou par téléphone au 3244. Les équipes sont disponibles 7 jours/7 de 8 heures jusqu’à 21 heures. Elles s’engagent à répondre en 15 minutes et intervenir en 2H ou sous 24h si la requête est tard dans la journée.

Le FAI a lancé une mise à jour du Player Devialet de la Freebox Delta avec des corrections et comme nouveauté l’écran de veille configurable, également disponible sur la Freebox Révolution.

Freebox Delta : Free lance un nouveau site d’assistance pour la maison connectée. Plus d’infos…

Free et Villes de France annonce la signature d’une convention de partenariat au Salon des Maires et des Collectivités Locales. Thomas Reynaud a déclaré : « Avec ce partenariat, Free démontre une fois encore son attachement aux collectivités locales et la relation de confiance qui les lie. Ce partenariat va permettre à Free et Villes de France de mener des actions concrètes au sein des territoires en faveur des usages numériques et de l’inclusion numérique. » Plus d’infos…

Abonnés Freebox Delta : une nouvelle expérience de lecture va prochainement débarquer sur Cafeyn. En attendant, le service de presse en streaming se met aux couleurs de la Coupe du monde 2022 de football avec une nouvelle section très utile. Plus d’infos…

Nouveautés Free Mobile

Free signe un partenariat d’envergure pour accéder à près de 20 000 sites mobiles d’Orange. Plus d’infos…

Annonces de la semaine

Free ouvre sa 185e boutique à Nancy, la première dans la ville et dans le département de la Meurthe-et-Moselle. Plus d’infos…

Freebox TV : la chaîne Ultra Nature 4K disparaîtra le 31 décembre. Plus d’infos…

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox