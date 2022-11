Free signe un nouveau partenariat avec les villes moyennes françaises et leurs agglomérations

Free et Villes de France annonce la signature d’une convention de partenariat au Salon des Maires et des Collectivités Locales.

Free et les collectivités plus que jamais sur la même longueur d’onde, assez en tout cas pour faire équipe. Ce 23 novembre, à l’occasion du Salon des Maires et des Collectivités locales, Thomas Reynaud, Directeur Général d’iliad-Free, et Gil Avérous, Président de Villes de France et Maire de Châteauroux, ont signé une convention de partenariat. Free et Villes de France font face à des enjeux communs autour desquels ils pourront ainsi développer une approche et des actions concertées.

Thomas Reynaud a déclaré : « Avec ce partenariat, Free démontre une fois encore son attachement aux collectivités locales et la relation de confiance qui les lie. Ce partenariat va permettre à Free et Villes de France de mener des actions concrètes au sein des territoires en faveur des usages numériques et de l’inclusion numérique. »

Dans le détail, ce partenariat permettra de “renforcer l’échange et la diffusion d’informations portant sur les réseaux très haut débit à travers le territoire, ainsi qu’à approfondir les réflexions et les bonnes pratiques concernant le développement des usages numériques au sein des collectivités locales”, indique l’opérateur.

Des initiatives conjointes seront également menées pour favoriser l’inclusion numérique, notamment en s’appuyant sur l’action de la Fondation Free.

Agissant au service de 600 villes et 300 intercommunalités (30 millions de Français), Villes de France a pour vocation de valoriser les villes et agglomérations de taille moyenne dans leurs enjeux et de renforcer leur contribution au développement économique, social et culturel.

Selon Gil Avérous, Président de Villes de France, « les villes moyennes et leurs agglomérations représentées ont des enjeux majeurs autour de la couverture Très Haut Débit mais aussi de l’innovation numérique au service des citoyens.” Ainsi, “ce partenariat avec Free est une opportunité de renforcer les échanges sur ces politiques en faveur de l’attractivité et de la qualité de vie dans les villes moyennes. “

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox