Free détaille les améliorations et nombreux correctifs de ses 2 nouvelles mises à jour Player Delta et One

Ecran de veille, beIN Sports 4K et de nombreux bugs corrigés, découvrez le contenu des nouvelles mises à jour du Player Devialet de la Freebox Delta. Après avoir lancé coup sur coup cette semaine une mise à jour 1.2.4 et 1.2.4.1 du Player Devialet et de la Freebox One, Free dévoile à présent leur contenu. Comme constaté, un écran de veille configurable a été ajouté dans les réglages d’affichage. La chaîne beIN Sports 1 4k a également fait son apparition sur le canal 105. Les corrections apportées dans la version 1.2.4 Les sous-titres pouvaient ne pas s’afficher correctement sur certaines chaînes TNT, par exemple sur La Chaîne parlementaire lors des débats.

Certains QR Codes pouvaient ne pas s’afficher correctement.

Les télécommandes réseau pouvaient ne pas détecter le Freebox Player.

Une erreur DASH_HTTP_7_0 pouvait se produire lors de l’utilisation du start-over sur la TV.

Correction de plantages divers. Le correctif 1.2.4.1 La configuration du wifi ne fonctionnait plus correctement.

Le bouton « Enregistrer » de la télécommande ne fonctionnait plus dans le planning des enregistrements.

Correction de crashs sur Disney+.