Free invite ses abonnés Freebox Delta, Pop et Révolution à la “Black Friday Week” d’Amazon

Des bons plans comme chaque année sur le site d’Amazon, Free ne manque pas l’occasion pour le rappeler à ses abonnés profitant d’Amazon Prime inclus dans leur offre ou offert pendant 6 mois.

“Jusqu’au lundi 28, profitez pleinement des Ventes Flash exceptionnelles Black Friday sur amazon.fr. Avec Amazon Prime, la livraison est gratuite et accélérée sur des milliers d’articles éligibles. Amazon Prime est inclus dans l’offre Freebox Delta et offert par Free en option pendant 6 mois, puis à 6,99€/mois sans engagement avec les offres Freebox Pop et Freebox Révolution”, a annoncé Free hier sur son portail.

Une large sélection de produits sont accessibles à prix réduits comme les Appareils Amazon, High-Tech, Jouets, Jeux vidéo, Cuisine et maison, Mode, Beauté, Sport et loisirs. A cette occasion, retrouvez également des promotions importantes sur la grande boutique du fabriqué en France, afin de soutenir les petites et moyennes entreprises françaises.Le Black Friday se terminera par le Cyber Monday ce lundi 28 novembre à 23h59.

Comment en profiter ?

L’abonnement à Amazon Prime se fait dans l’Espace Abonné Free en ligne sur moncompte.free.fr et le service est accessible sur la Freebox depuis l’application Prime Video de l’interface TV ou le canal 131 de la Freebox.

Pour rappel, Amazon Prime est accessible sur Freebox Delta, Freebox Pop et Freebox Révolution :

Freebox Delta (inclus)

Freebox Pop et Freebox Révolution (en option 6 mois offerts puis 6,99€/mois, sans engagement)

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox