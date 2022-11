Les nouveautés de la semaine chez Free et Free Mobile : du changement et des évolutions différentes sur les Freebox

C’est parti pour les nouveautés de la semaine ! Nous faisons un point sur les derniers événements marquants chez Free et Free Mobile. Si vous avez manqué l’arrivée d’un nouveau service ou une promotion au cours des sept derniers jours, c’est certainement ici que vous leur mettrez la main dessus.

Nouveautés Free

Annonces de la semaine

Free : l’application Freebox « reste mais ne sera plus mise à jour ». Plus d’infos…

Très solides en 2022, Iliad et Free dévoileront leurs résultats trimestriels le 15 novembre prochain. Plus d’infos…

Canal+ lance vente flash sur son offre 100% Canal+. Disponible sur les Freebox, celle-ci propose l’intégralité de ses 9 chaînes (Canal+, Canal+ Sport, Foot, Sport 360, Cinéma, Grand Ecran, Docs, Kids et Séries) pour 20.99€/mois pendant 12 mois puis 30.99€/mois, avec un engagement de 24 mois et un mois d’essai. Plus d’infos…

Free lancera son Black Free Day le 17 novembre avec de nombreuses promotions. Plus d’infos…

Freebox Mini 4K, Pop et Delta : TF1 va proposer un nouveau contenu en 4K ce mois-ci. Il s’agit de la nouvelle série I3P. Rendez-vous le 17 novembre prochain, à 21h10 pour l’épisode 1 et à 22h00 pour l’épisode 2. Plus d’infos…

Alexa, intégrée à la Freebox Delta, fête ses 4 ans en France, lance une nouveauté et vous offre un cadeau. Plus d’infos… Freebox Pop, mini 4K et Apple TV : 8 nouvelles chaînes vont débarquer ce mois-ci gratuitement sur Pluto TV. Plus d’infos…

