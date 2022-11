Free retire la Freebox mini 4K de ses offres

La première box Android de Free disparaît des offres de l’opérateur sur son site internet mais aussi via son test d’éligibilité.

A l’heure où Red by SFR augmente le prix de sa box d’entrée de gamme, Free décide de retirer sa Freebox mini 4K de la commercialisation sur son site internet.

Produit d’appel de Free sur la fibre, cette box avait fait ses adieux une première fois en octobre 2020 avant de revenir quelques semaines plus tard. En avril 2021, Free a décidé d’augmenter son prix d’1 euro la première année, à 15,99€/mois. En revanche, son tarif mensuel n’avait pas changé après la période de promotion, toujours affiché à 34,99€/mois.

Selon nos constatations, la mini 4K n’est plus non plus disponible en effectuant un test d’éligibilité sur le site internet du FAI. Lancée en 2015, la première box Android de l’opérateur semble faire véritablement ses adieux après plus de 7 ans de bons et loyaux services.

