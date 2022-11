Abonnés Freebox et Amazon Prime : 7 nouveaux jeux PC gratuits à récupérer dont deux titres de licences cultes

Tous les mois, Amazon Prime permet à ses abonnés de télécharger gratuitement plusieurs jeux sur PC. Voici la sélection Prime Gaming du moment.

Inclus dans l’offre Freebox Delta et offert pendant six mois aux abonnés Freebox Pop ainsi qu’aux abonnés Freebox Révolution, Amazon Prime permet d’accéder à de nombreux avantages : Prime Video, du streaming musical… mais aussi à du contenu gratuit pour les gamers avec Prime Gaming.

Durant le mois de novembre, 7 jeux sont disponibles à l’heure où nous écrivons ces lignes et ce jusqu’au 1er décembre prochain. Certains jeux pourront nécessiter l’installation d’une plateforme dédiée, qui reste gratuite.

La référence du post-apocalyptique revient avec Fallout New Vegas

Après avoir proposé Fallout 76 le mois dernier c’est au tour d’un opus mondialement reconnu pour sa qualité de débarquer dans Prime Gaming : Fallout New Vegas. Bienvenue à Vegas. New Vegas. C’est le genre d’endroit où vous creuserez votre propre tombe avant de prendre une bastos dans la tronche. C’est une ville où les desperados s’entredéchirent pour le contrôle des rares oasis. Le genre d’endroit où la bonne personne avec le bon matériel peut faire la différence… et se faire pas mal d’ennemis. Vous allez ainsi évoluer dans ce monde complexe qui se reconstruit après une apocalypse nucléaire. Un jeu qui n’a pas tant vieilli que ça et si les graphiques vous rebutent, la communauté a créé de nombreux mods faciles à installer pour rendre le jeu bien plus joli.

Pour récupérer ce jeu, il faudra posséder un compte Gog, dont vous pouvez télécharger le launcher ici. Une fois votre compte créé, récupérez le code du jeu sur votre page Prime Gaming puis rendez-vous sur GoG, dans la section bibliothèque et cliquez sur le “+”. Sélectionnez “Utiliser le code GOG” et collez votre code, vous pourrez ensuite l’installer.

Un “point and click” prenant vous attend avec Facility 47

Si vous aimez les histoires et les enquêtes, vous pouvez également essayer Facility 47. Vous vous réveillez seul et frigorifié dans une cellule de glace, il va falloir s’en échapper et découvrir ce que vous faites ici et quelle est l’histoire de cette institution en pleine blizzard en résolvant de nombreux puzzles et en trouvant tous les secrets cachés…



Ce jeu est disponible via la plateforme Legacy Games. Il vous suffit de télécharger le launcher depuis le site de la plateforme et de vous créer un compte. Une fois ce dernier installé, récupérez le jeu depuis la page Prime Gaming dédiée. Un code vous est alors indiqué, il vous suffit de le copier-coller sur cette page en vous connectant à votre compte. Une fois cela fait, vous pourrez jouer au jeu directement depuis le launcher.

5 jeux supplémentaires à récupérer sur Amazon Games

Amateurs de jeux de courses, réjouissez-vous puisque WRC 9 est disponible gratuitement pour vous. Participez à des courses de rallye effrénées dans cet opus d’une licence qui a depuis longtemps trouvé sa place parmi les divers jeux de courses automobiles.



Si vous avez envie d’énigmes, de plates-formes et de puzzles, vous pouvez aussi vous pencher sur Etherborn. Ce jeu tourne autour de la gravité, qui changera régulièrement, le tout dans une ambiance particulière avec une direction artistique assez unique



La jeune Elena Elkhorn embarque dans un douloureux voyage afin de retrouver son père disparu et découvrir les secrets du manoir des Willows. Aidée dans son périple par une amulette unique héritée de son père, Elena peut projeter son esprit dans le royaume des fantômes et communiquer avec les morts. Aidez Elena à retrouver son père disparu, utilisez votre projection astrale pour résoudre les pièges et les énigmes du manoir, venez en aide aux âmes à la dérive et bien plus encore dans Whispering Willows.



Envie d’un peu de rétro ? Alors embarquez dans l’aventure d’Indiana Jones and the Last Crusade ! Europe, 1938 : L’Arche d’Alliance n’était qu’un échauffement ! Le mal convoite le plus prestigieux des talismans : le Saint Graal. Rares sont ceux qui sont prêts à s’opposer à lui. Heureusement, Indiana Jones est l’un d’entre eux, et cette fois, son père est avec lui. Des ennemis comme s’il en pleuvait. Serez-vous à la hauteur ? Le jeu propose des douzaines d’environnements n’étant pas dans le film et propose pour les fans évidemment… La musique du film.



Comment récupérer les jeux

Auparavant, il était nécessaire de se rendre sur une page web dédiée pour récupérer les droits des jeux offerts par Prime Gaming, puis sur l’application Twitch pour les installer. Amazon a tout regroupé au sein d’une même application : Amazon Games.

Vous pouvez la télécharger en cliquant sur ce lien, il suffit ensuite de vous connecter avec vos identifiants Amazon Prime. Vous retrouverez ainsi, sur une même interface, vos jeux gratuits à récupérer et la possibilité de les installer.

Il faudra ensuite cliquer sur “installer” et une fois la procédure terminée, vous pouvez jouer à votre jeu. Pour rappel, Prime Gaming est inclus pour les abonnés Freebox Delta et offert pendant 6 mois aux abonnés Freebox Révolution et Pop et disponible en option pour tous les autres abonnés avec l’abonnement Amazon Prime pour 6.99€/mois.

