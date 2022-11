Free Mobile lance une nouvelle campagne de pub sur le mobilier urbain

Free lance une nouvelle campagne de publicité et met en avant le dernier smartphone de la firme à la pomme.

Une nouvelle campagne de publicité Free Mobile avec affichage sur des panneaux publicitaires et sur les abribus. Celle-ci promeut actuellement l’iPhone 14, le dernier né des smartphones d’Apple : ” iPhone 14 avec 5G, encore plus wow, à prix wow”, peut-on lire sur l’affiche. C’est l’occasion pour l’opérateur de mettre en avant sa solution de financement Free Flex avec étalement du paiement sur 24 mois. Ce modèle 128 Go est ainsi accessible à 299€ à la commande puis 24 fois 25,99€. L’option d’achat s’élèvera ensuite à 96€.

Un smartphone qui mérite évidemment d’être couplé avec le forfait 5G de l’opérateur pour avoir un nouveau “super pouvoir’.

