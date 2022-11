Free met à jour Oqee sur les iPhone avec une nouveauté

Plus facile de s’y retrouver parmi les nombreuses chaînes et services proposés dans Oqee avec la section parcourir, désormais disponible sur iPhone.

Free développe toujours davantage son application dédiée au visionnage de la télévision en mobilité. Dans sa nouvelle version 1.16 disponible sur iOS, l’opérateur annonce ainsi une nouvelle section remplaçant l’onglet anciennement dédié aux replay en intégrant un outil de recherche. Cette nouvelle section s’appelle “Parcourir”.

Il s’agit assez simplement d’une section vous permettant de rechercher vos programmes et d’accéder aux programmes de replay sur une même page. Ainsi, il n’y a désormais plus que quatre catégories dans le bandeau en bas de votre application : En direct, Pour vous, Enregistrements et enfin Parcourir. Plus qu’une nouvelle fonctionnalité, c’est avant tout une réorganisation de l’application qui est ici proposée par les développeurs.

Ce n’est pas le seul changement proposé par cette mise à jour, les développeurs annoncent également que lors de la création d’un enregistrement, les programmes du soir sont maintenant disponible spour les variantes locales de France 3.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox