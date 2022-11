Freebox Mini 4K, Pop et Delta : TF1 va proposer un nouveau contenu en 4K ce mois-ci

Du nouveau sur la Freebox pour les abonnés qui disposent du matériel compatible 4K.

S’il y a peu de contenus disponibles en 4K sur les Freebox, cela évolue tout doucement. Nous vous annoncions il y a peu l’arrivée d’une nouvelle chaîne 4K incluse pour tous les abonnés, Freebox à savoir INULTRA disponible sur la canal 104 de Freebox TV. Mais les chaînes 4K déjà disponibles ajoutent également de nouveaux contenus, même si cela est plutôt rare. C’est le cas de TF1 4K, canal 101, également disponible gratuitement pour les abonnés Freebox idoine, à savoir Delta, Pop et Mini 4K, qui va diffuser deux nouveaux programmes.

En ce mois de novembre, en plus de la Star Academy et de la série Addict, dont la diffusion a débuté en octobre, TF1 4K va diffuser la nouvelle série I3P ( déjà en diffusion depuis le 20 Octobre sur TF1) le 17 novembre prochain, à 21h10 pour l’épisode 1 et à 22h00 pour l’épisode 2.

Résumé : À Paris, si vous êtes amnésique, si vous avez des visions ou si vous montrez des signes de délire dans la rue, on vous conduit à l’Infirmerie Psychiatrique de la Préfecture de Police. Adresse discrète, l’I3P a pour patron le professeur Mathias Bernardt, un psychiatre qui a le pouvoir de laisser ses patients retourner à leur vie normale, de les hospitaliser mais aussi de les remettre à la police. Ne pouvant garder personne plus de 24 heures, il privilégie toujours une approche humaine aux traitements coercitifs, épaulé par les psychiatres Sophie Tran, Julien Sarment et le jeune interne Samy Jendoubi. Chaque journée commence par l’accueil d’un sujet en crise amené en urgence à l’I3P. Une course contre la montre s’engage alors pour résoudre l’énigme de la vie de chaque patient…

TF1 4K, est disponible et incluse pour les abonnés disposant d’un débit supérieur à 17 Mbits/s et équipés d’une Freebox 4K. Cela concerne donc les Freenautes disposant d’un Player mini 4K, qu’ils soient abonnés au Forfait Freebox mini 4K ou aux Forfaits Freebox Révolution avec l’option multi-TV mini 4K mais aussi aux abonnés Freebox Delta, One et Pop. La chaîne est déjà active. Pour en profiter, il est nécessaire de disposer d’un téléviseur 4K.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox