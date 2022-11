Freebox Pop : un bug gênant touche des abonnés sur Oqee, le correctif tarde

Une fâcheuse erreur “Rash#5213” empêche des abonnés Freebox Pop de regarder la TV confortablement sur Oqee.

Alors que le problème persiste depuis de nombreuses semaines sur l’interface TV de la Freebox Pop, les équipes d’Oqee semblent éprouver de grandes difficultés à le résoudre. De nombreux abonnés font face à un bug récurrent depuis le mois de septembre, un message d’erreur “Rash#5213” s’affiche soudainement à leur écran de façon intempestive, “peu importe la chaîne, sans prévenir, au bout de 10 minutes comme deux heures”, relate un Freenaute sur le site de l’assistance Oqee.

Il y a un mois, les équipes de l’opérateur ont annoncé “être courant et investiguent sur l’origine du souci“, sans avoir “réussi à reproduire le bug”. Pour déterminer l’origine de cette anomalie, a été demandé à des clients impactés des informations pour aider les développeurs dans leur analyse comme l’utilisation ou non d’un routeur ou relai WiFi autre que Free dans leur configuration réseau, ou encore la marque et le modèle de leur TV.

Une nouvelle fois interpellé sur les réseaux sociaux cette semaine, Oqee by Free apporte toujours la même réponse : “nos équipes sont actuellement dessus. Nous mettons tout en oeuvre pour apporter un correctif dans les plus brefs délais.” Un conseil, prendre son mal en patience.

Bonjour, c'est un bug connu de nos services. Nos équipes sont actuellement dessus. Nous mettons tout en oeuvre pour apporter un correctif dans les plus brefs délais. Veuillez nous excuser pour la gêne occasionnée. -Gaëlle. — OQEE by Free (@OQEEbyFree) November 2, 2022

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox