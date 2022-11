Freebox : un service VOD disparaît

Le service VOD Jacquie et Michel a été retiré des Freebox.

Lancé en 2017 sur les Freebox, le service VOD pour adultes Jacquie et Michel n’est plus disponible sur les box de l’opérateur. Si la raison de ce retrait n’a pas encore été révélée, il se pourrait que cela soit temporaire.

En juin dernier, Canal+ a pour sa part décidé de suspendre la diffusion de la chaîne Jacquie et Michel TV à la suite de la mise en examen du propriétaire du célèbre site pornographique dans le cadre d’une enquête préliminaire ouverte il y a deux ans pour des faits supposés de proxénétisme, complicité de viol et complicité d’agressions sexuelles entre 2009 et 2015.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox