Freebox Pop, mini 4K et Apple TV : une nouvelle chaîne dédiée à une émission emblématique est en approche

Les 11 saisons de Secret Story bientôt disponibles sur Pluto TV.

Après Masterchef, une deuxième chaîne thématique de la société de production Endemol France va débarquer sur Pluto TV. Il s’agit de Secret Story. Cette chaîne FAST sera lancée courant novembre et diffusera les 11 saisons de la célèbre émission de télé-réalité dans laquelle le public la vie de participants isolés dans la maison des secrets.

« Nous sommes très fiers de proposer aux fans de Pluto TV MasterChef et Secret Story via des chaînes dédiées. Ces deux émissions emblématiques de l’histoire de la télévision s’intégreront parfaitement dans notre service leader sur le marché gratuit », a déclaré Philippe Larribau-Lavigne, directeur de Paramount en France.

Plateforme gratuite financée par la publicité, Pluto TV propose aujourd’hui plus de 100 chaînes et près de 1 000 films et séries à la demande sur tous les supports, smartphone, tablette, ordinateurs, players TV Android comme la Freebox Pop et mini 4K ou encore l’Apple TV. Son accès a récemment été étendu aux Playstation 4, mais aussi aux XBOX et une application pour PC a également été lancée. Il n’est pas nécessaire de créer un compte pour accéder aux contenus de ce service qui rencontre un certains succès, cumulant à la fin du premier trimestre 2022 près de 68 millions d’utilisateurs dans le monde.

Source : Digitalveurope

