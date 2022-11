Mediawan (Xavier Niel) en négociations pour s’emparer d’une part importante de la société de production de Brad Pitt

Le premier producteur de fictions en France pourrait frapper un grand coup sur la scène internationale et ainsi mettre les deux pieds aux USA.

Mediawan est en pourparlers pour acquérir une part de Plan B, la société de production de Brad Pitt derrière notamment les films Moonlight et The Big Short.

Plan B Entertainment souhaite vendre une participation importante au groupe audiovisuel de Xavier Niel, Pierre-Antoine Capton et Matthieu Pigasse, a révélé Bloomberg le 31 octobre. Soutenu par le fonds d’investissement KKR , Mediawan est le favori. Une décision finale doit être prise dans les prochaines semaines.

Fondé fin 2015, Mediawan est aujourd’hui l’un des principaux studios européens indépendants de contenus audiovisuels. Très dynamique sur la production de contenus originaux en fiction, flux, cinéma, documentaires et animation, le groupe peut compter sur à plus de 60 labels en France, Italie, Espagne, Angleterre, Pays-Bas, Finlande et au Sénégal.

Aujourd’hui, sa volonté est de “construire un pont entre l’Europe et les États-Unis”, a fait savoir en septembre au Figaro, Pierre-Antoine Capton. Pour ce faire, le groupe audiovisuel est en train de créer Blue Morning Pictures, une société commune avec l’auteur-réalisateur Florian Zeller et Federica Sainte-Rose (ex-Creative Artists Agency). L’objectif est de produire des films et séries premium pour les plateformes américaines comme Netflix et Disney+. Un pas très important dans sa volonté d’implantation aux États-Unis qui pourrait prendre une toute autre ampleur avec Plan B.

