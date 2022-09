Mediawan crée une société de production de films et séries à destination de Netflix, Disney+ et consorts

Mediawan met un pied aux Etats-Unis grâce à la création de Blue Morning Pictures.

Fondé fin 2015 par Pierre-Antoine Capton, Xavier Niel et Matthieu Pigasse, Mediawan est aujourd’hui l’un des principaux studios européens indépendants de contenus audiovisuels. Très dynamique sur la production de contenus originaux en fiction, flux, cinéma, documentaires et animation, le groupe peut compter sur à plus de 60 labels en France, Italie, Espagne, Angleterre, Pays-Bas, Finlande et au Sénégal.

Depuis 2018, la demande de contenus premium émanent non seulement de ses partenaires historiques mais aussi des géants américains du streaming. En 2019, Netflix et Amazon représe,taient déjà 15% de ses ventes.

Mediawan a aujourd’hui la volonté de “construire un pont entre l’Europe et les États-Unis”, a fait savoir au Figaro, Pierre-Antoine Capton. Pour ce faire, le groupe audiovisuel est en train de créer Blue Morning Pictures, une société commune avec l’auteur-réalisateur Florian Zeller et Federica Sainte-Rose (ex-Creative Artists Agency). L’obkectif est de produire des films et séries premium pour les plateformes américaines comme Netflix et Disney+. “C’est un pas très important qui souligne notre volonté de nous implanter aux États-Unis via le partenariat avec des talents mais aussi via des acquisitions”.

