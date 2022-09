Les attentes s’accumulent pour Oqee, quel avenir pour le prix de la Freebox Delta ? Vos meilleures réactions à l’actualité de Free et des télécoms

Univers Freebox traite de l’actualité de Free et des télécoms et a toujours été un espace où la communauté pouvait s’exprimer. Parfois, les réponses sont très drôles, ou très pertinentes, mais il faut se plonger dans les commentaires pour découvrir les bons mots de nos lecteurs. Nous vous proposons alors notre petite sélection dans ce “Best-Of”.

L’itinérance Orange, c’est reparti pour un tour ?

Le régulateur dévoile officiellement l’existence d’un nouvel avenant au contrat d’itinérance 2G et 3G entre Free Mobile et Orange. En cours d’examen, celui-ci prévoit une prolongation jusqu’au 31 décembre 2025. Cette volonté s’inscrit dans la perspective de l’arrêt du réseau 2G de l’opérateur historique à fin 2025. D’après les deux opérateurs, cet accord s’inscrit dans la perspective de l’arrêt du réseau 2G d’Orange à fin 2025, mais certains critiquent l’idée notamment à cause de mauvaises expériences. D’autres apportent leur pierre à l’édifice pour les aider.

Oqee prépare une nouveauté, mais il y en a d’autres attendues de pied ferme !

Depuis le lancement d’Oqee sur la Freebox Pop durant l’été 2020, pléthore d’abonnés attendent de pied ferme la possibilité d’éditer un bouquet de chaînes favorites comme sur la Freebox Révolution et Delta. Après avoir lancé un questionnaire sur le sujet en février dernier, l’opérateur a annoncé sur Twitter le 5 septembre travailler actuellement sur cette fonctionnalité, les abonnés devront faire preuve de patience. Mais les développeurs n’auront pas trop le temps de se reposer sur leurs lauriers, les Freenautes débordent d’idées pour améliorer l’expérience Oqee !

Le prix de la Freebox Delta va-t-il augmenter ?

Avec 10 jours d’avance, le tarif de l’abonnement Amazon Prime a augmenté. Les abonnés actuels cependant ne sont pas encore concernés, il faudra attendre le renouvellement de la facture après le 15 septembre. Avec cette hausse, les abonnés Delta (et pas seulement) se posent la question : qu’en sera-t-il du tarif de l’offre haut de gamme de Free ? Va-t-il lui aussi augmenter, ou l’opérateur absorbera-t-i-l le surcoût ? Pour l’heure, aucune réponse définitive, mais alors que certains envisagent de délaisser cette offre haut de gamme, d’autres considèrent qu’il faudra peut être simplement mettre de l’eau dans son vin. Qu’en pensez-vous ?

Moins de risques d’arnaques téléphoniques ?

L’Arcep annonçait la semaine dernière avoir adopté une décision modifiant le plan national de numérotation. Il s’agit notamment d’introduire des mesures visant à renforcer la protection des utilisateurs contre les fraudes et abus, à accompagner l’innovation et le développement des nouveaux usages. Elle contribue également à améliorer la gestion de la rareté des ressources en numérotation et à tenir compte de la transposition en droit français du dernier code des communications électroniques européen. Par exemple, les 06 et 07 seront désormais réservés aux particuliers. Cependant, cela veut-il dire que le démarchage et les arnaques va être drastiquement réduit ? Certains doutent et prônent une politique stricte !

Lutter contre l’exposition des mineurs au porno n’est pas si simple.

Un coup d’épée dans l’eau pour l’Arcom. La semaine dernière se tenait l’audience devant le tribunal judiciaire de Paris pour traiter du blocage ou non de cinq sites pornographiques par les opérateurs. Une action initiée par l’Arcom suite à la mise en demeure le 13 décembre dernier des sites Tukif, Xhamster, Xvideos, Xnxx et Pornhub. Face à la difficulté de joindre les éditeurs de ces plateformes, l’autorité avait opté pour l’assignation des opérateurs en vue des les bloquer dans l’Hexagone, finalement sans succès. A la place, une médiation est établie pour trouver une solution viable pour protéger davantage les mineurs de l’exposition aux contenus de ces plateformes, tout en respectant la vie privée des utilisateurs. Ce n’est pas une mince affaire…

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox