Alexa, intégrée à la Freebox Delta, fête ses 4 ans en France, lance une nouveauté et vous offre un cadeau

Dimanche 6 novembre, Alexa soufflera quatre bougies en France et huit aux États-Unis, l’occasion de proposer à ses utilisateurs français une nouveauté et un cadeau.

Alexa, qui est intégrée sur le Player Devialet de la Freebox delta, grandit et s’enrichit continuellement de nouvelles fonctionnalités. Gianmaria Visconti, à la tête d’Alexa en France ainsi déclaré à cette occasion : « Le nombre de clients utilisant activement Alexa a connu une croissance considérable, +34 % sur cette dernière année, et, depuis le lancement, 7,75 milliards d’interactions ont été réalisées entre les utilisateurs français et Alexa. Certaines de ces interactions montrent comment l’assistant vocal Alexa est entré dans nos foyers comme un véritable membre de la famille. C’est évident lorsque nous voyons que les utilisateurs français d’Alexa ont dit plus de 5 millions de fois « Je t’aime » à Alexa, rien qu’au cours de l’année passée »

Les équipes Alexa expliquent qu’elles travaillent en continu sur l’amélioration de la compréhension de la langue française et s’efforcent de proposer chaque jour une expérience encore plus française. A titre d’exemples, plus de 300 expressions et 1500 blagues françaises ont été intégrées depuis le lancement d’Alexa en France. Les utilisateurs peuvent également (re)découvrir Les Contes de Perrault avec l’intégration d’un conte raconté par Alexa chaque mois, ou les régions françaises, en disant simplement « Alexa, fais-moi découvrir les régions françaises ».

L’année passée, en France, il y a eu plus de 740 millions d’interactions entre des appareils connectés et Alexa (+51% sur un an), telles que l’allumage/extinction des lumières de la maison. Alexa a également aidé à simplifier les journées chargées des utilisateurs français grâce aux Routines qui ont permis de réalisées plus de 422 millions d’actions automatisées sur les 12 derniers mois (+69%), notamment en allumant la machine à café le matin, en donnant les prévisions météorologiques et l’actualité – respectivement, 53 et 14 millions de demandes l’année passée – en jouant une playlist définie et en annonçant les derniers résultats sportifs uniquement en disant « Alexa, bonjour ».

« Nous n’aurions pas pu atteindre ces résultats sans la combinaison de plusieurs éléments, tels que l’accent mis sur l’amélioration de la compréhension de la langue par Alexa, l’engagement de développeurs tiers qui travaillent chaque jour à la création de nouvelles Skills et de nombreuses collaborations avec des entreprises, institutions et associations qui ont cru en Alexa et en un avenir plus connecté, telles que Orange, Universal ou la Fondation Vaincre Alzheimer. Ces collaborations garantissent une expérience personnalisée et originale à leurs utilisateurs, pour que tout ce dont ils ont besoin soit toujours à portée de voix », explique Gianmaria Visconti.

Des nouveautés et un cadeau pour les utilisateurs français et en particulier les abonnés Freebox Delta-Devialet

A l’occasion de son anniversaire, Alexa se dote également d’une nouvelle option vocale. Les utilisateurs d’Alexa en France peuvent dès aujourd’hui choisir entre la voix d’origine d’Alexa et une nouvelle voix. Il suffit de dire « Alexa, change de voix » pour choisir entre le son de la voix d’origine d’Alexa ou la nouvelle option vocale.

Les utilisateurs peuvent modifier le mot d’activation dans l’application Alexa et sélectionner l’un des mots d’activation disponibles existants : Alexa, Echo ou Amazon. Tous les mots d’activation peuvent être utilisés avec les deux voix proposées.

Enfin, entre le 6 et le 13 novembre, lorsque les utilisateurs d’Alexa souhaiteront un joyeux anniversaire à Alexa, en disant simplement « Alexa, joyeux anniversaire », ils pourront obtenir un abonnement gratuit de trois mois à Audible ou une chanson originale d’Alexa.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox