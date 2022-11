Freebox mini 4K, Pop et Apple TV 4K : découvrez une nouvelle chaîne gratuite sur Pluto TV

Avis aux fans de télé-réalité, une chaîne vient d’apparaître intégralement dédiée à Secret Story sur Pluto TV.

Changement de programme pour Pluto TV. Si une chaîne devait être lancée hier comme l‘avait annoncé la plateforme AVOD de Paramount Global, le contenu du programme a changé suite à un imprévu. Ainsi vous pouvez retrouver les 11 saisons de Secret Story sur un canal dédié depuis Pluto TV.

Depuis le mois d’octobre, le service de streaming de Paramount Global enchaîne les nouveautés. Ces dernières semaines, Pluto TV a proposé l’intégrale de Chérif et de Coeur Océan, ainsi qu’une chaîne à la programmation 100% made in France et une chaîne dédiée à Master Chef.

Pour rappel, Pluto TV propose aujourd’hui près de 1 000 films et séries à la demande sur tous les supports, smartphone, tablette, ordinateurs, players TV Android comme la Freebox Pop et mini 4K ou encore l’Apple TV. Son accès a récemment été étendu aux Playstation 4, mais aussi aux XBOX et une application pour PC a également été lancée. Il n’est pas nécessaire de créer un compte pour accéder à l’ensemble des plus de 100 chaînes disponibles sur cette plateforme qui rencontre un certain succès, cumulant à la fin du premier trimestre 2022 près de 68 millions d’utilisateurs dans le monde.

