Pluto TV lance une nouvelle chaîne gratuite disponible sur Freebox Pop, mini 4K et Apple TV 4K

Après avoir mis en avant la série Chérif c’est au tour d’une série plus orientée adolescents d’avoir son canal dédié sur Pluto TV.

La plateforme AVOD de Paramount Global propose régulièrement des nouvelles chaînes, y compris certains centrées autour d’un unique programme et c’est une nouvelle fois le cas avec la nouvelle chaîne Coeur Océan, lancée hier par Pluto TV. Vous pouvez ainsi retrouver les épisodes de cette série française diffusée entre 2006 et 2011 sur France 2.

Avant tout à destination des jeunes ados, cette série raconte comment, comme tous les étés depuis 10 ans, Pierre, Alex et Matteo se retrouvent sur l’île de leurs vacances. Au menu : farniente à la plage, balades en bateau, sorties en boîte et… drague ! Justement les coeurs de Cynthia et de sa cousine Daphné sont à prendre.

Pour rappel, Pluto TV propose aujourd’hui près de 1 000 films et séries à la demande sur tous les supports, smartphone, tablette, ordinateurs, players TV Android comme la Freebox Pop et mini 4K ou encore l’Apple TV. Son accès a récemment été étendu aux Playstation 4, mais aussi aux XBOX et une application pour PC a également été lancée. Il n’est pas nécessaire de créer un compte pour accéder à l’ensemble des plus de 100 chaînes disponibles sur cette plateforme qui rencontre un certains succès, cumulant à la fin du premier trimestre 2022 près de 68 millions d’utilisateurs dans le monde.

