Free propose un nouveau smartphone abordable dans sa boutique en ligne

Si vous voulez changer de smartphone sans vous ruiner, vous pouvez désormais acheter le Nokia C21 Plus chez Free Mobile.

Un modèle qui se vend comme durable avec une autonomie à toute épreuve. Le Nokia C21 Plus est désormais disponible à l’achat sur le site web de l’opérateur de Xavier Niel. Proposé dans un coloris bleu cyan avec 32 Go de stockage, il est proposé à 129€ au comptant.

Vous pouvez également opter pour la solution de paiement Free Flex, moyennant une première commande de 45€ puis un versement de 2.99€/mois sur 24 mois. Si vous souhaitez finaliser l’achat, il suffira de verser 12€ supplémentaires.

Nokia est bien connu pour sa durabilité, le Nokia C21 Plus ne déroge pas à la règle. Ce petit smartphone haut de gamme ne proposera pas des performances mirobolantes mais sera capable de gérer des usages assez simple avec ses 2Go de RAM et son support d’Android 11. Le stockage est extensible par microSD. La force du modèle est son autonomie, très élevée pour son prix avec une batterie de 5050 mAh. Côté photo, comptez sur un capteur 13 Mpx à l’arrière capable de tourner des vidéos en 1080p et 5 Mpx pour le capteur avant. Il est uniquement compatible Wi-Fi 4 et dispose d’un capteur d’empreinte digitale.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox