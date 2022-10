Quels opérateurs sont disponibles chez vous, et quels débits proposent-ils ? L’Arcep met à jour “Ma connexion internet”

L’Arcep lance cette semaine sa mise à jour des données du service « Ma connexion internet ».

Très utile pour un grand nombre de Français, ce moteur de recherche de l’internet fixe rassemble sous forme de cartes toutes les informations sur les débits proposés par les opérateurs, pour l’ensemble des technologies de l’internet fixe en France métropolitaine et en Outre-Mer. Simple d’utilisation, il suffit d’entrer son adresse et l’outil affiche l’ensemble des opérateurs disponibles, le réseau filaire (fibre, câble, ou xDSL) ou hertzien (4G fixe, HD et THD radio, satellite) et donc les débits maximum pouvant être obtenus.

Un outil assez pratique pour ceux souhaitant changer d’opérateur donc. Pour plus d’efficacité, le site “Ma connexion internet” vient ainsi d’être mis à jour avec les données du 2nd trimestre. Ces dernières sont compilées sous forme d’une carte proposant toutes les informations.

Ma connexion Internet propose également la carte des débits à l’adresse d’un filtre, accessible avec le bouton affichage avancé, qui permet de visualiser les débits maximums disponibles par les technologies filaires (DSL, fibre, câble). Par ailleurs il est également possible de visualiser, en plus des statistiques toutes technologies confondues, des statistiques par classes de débits basées sur les technologies terrestres (hors satellite), ou sur les technologies filaires (DSL, fibre, câble).

L’ARCEP propose enfin les infographies départementales des “bon haut débit” et “très haut débit” sur cette page.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox