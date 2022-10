Les nouveautés de la semaine chez Free et Free Mobile : du positif pour beaucoup d’abonnés Freebox, et des mises à jour utiles

C’est parti pour les nouveautés de la semaine ! Nous faisons un point sur les derniers événements marquants chez Free et Free Mobile. Si vous avez manqué l’arrivée d’un nouveau service ou une promotion au cours des sept derniers jours, c’est certainement ici que vous leur mettrez la main dessus.

Nouveautés Free

Les migrations vers la Freebox Delta WiFi 6E sont désormais possibles pour les abonnés Freebox Révolution et mini 4K. Plus d’infos…

Free lance une nouvelle mise à jour du Player Freebox Pop ( 9.6.41). Plus d’infos…

Oqee déploie une nouvelle mise à jour sur iPhone et améliore la fonctionnalité Chromecast. Plus d’infos…

La nouvelle application mobile Freebox – Mon espace abonné s’améliore sur les iPhone. Deux interfaces ont été améliorées à savoir celle du changement de mot de passe et celle du changement d’IBAN, toutes deux disponibles dans la section réglages. Plus d’infos…

MyTF1 passe (presque) totalement en HD sur la Freebox. Désormais, la quasi intégralité des programmes sont disponibles en 1920x 1080 pixels. Ce format nécessite un débit d’environ 5 Mbits/s, ce qui est donc accessible pour la plupart des abonnés Freebox. Plus d’infos…

Pas moins de 53 000 logements desservis par le RIP Eure-et-Loir Très Haut Débit sont désormais éligibles aux Freebox en fibre optique. L’opérateur officialise son arrivée. Plus d’infos…

Freebox Pop et mini 4K : Univers Ciné, la plateforme de SVOD pour cinéphiles lance de nouvelles offres hybrides. Plus d’infos…

Nouveautés Free Mobile

Free Mobile augmente d’1 euro le tarif de son offre 110 Go, laquelle passe à 13,99€/mois pendant 1 an. Cette formule est disponible jusqu’au 25 octobre. Plus d’infos…

Après une période de précommande de 10 jours, les Xiaomi 12T et 12T Pro sont désormais officiellement présents dans la boutique de l’opérateur. Plus d’infos…

Si vous voulez changer de smartphone sans vous ruiner, vous pouvez désormais acheter le Nokia C21 Plus chez Free Mobile. Ce modèle est proposé à 129€. Plus d’infos…

Annonces de la semaine

TF1 diffusera la coupe du monde de foot en 4K sur les Freebox Delta, One, Pop et mini 4K. Plus d’infos…

Free commence à rendre éligible de nombreuses adresses présentes sur le RIP ALL Fibre dans l’Aveyron, le Lot et la Lozère. Plus d’infos…

Une nouvelle chaîne thématisée sur la science et l’environnement va arriver sur la Freebox le 19 octobre prochain. Il s’agit de « L’Esprit Sorcier TV ». Plus d’infos…

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox