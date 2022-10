Free Mobile augmente à nouveau le tarif de son offre 110 Go, ses rivaux encore plus

Quand Red by SFR et B&You font grimper de 2€ le prix d’une de leurs offres, Free Mobile applique une hausse d’un euro afin de rester plus attractif.

Après avoir baissé de 2€ il y a une semaine le prix de son forfait Série Free, l’opérateur décide aujourd’hui d’augmenter son tarif d’un euro jusqu’au 25 octobre. Pour 13,99€/mois pendant 1 an, l’offre comprend 110 Go en France métropolitaine, mais aussi 16 Go depuis Europe/DOM en 4G ainsi qu’un accès à Free Ligue 1. Les abonnés basculeront ensuite automatiquement vers le forfait 5G 210 Go à 19,99€/mois.

Si l’opérateur revoit à la hausse son tarif, c’est en réaction à une modification des offres de la concurrence. Red by SFR a soudainement augmenté de deux euros son offre 100 Go (17€), B&You également (15,99€). Au jeu des comparaisons, Free Mobile propose plus de gigas à un prix plus attractif, soit 2 à 3€ de moins.

