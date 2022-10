Une nouvelle chaîne française pour toute la famille arrive très bientôt sur la Freebox

Une chaîne pour apprendre la science de façon ludique.

Une nouvelle chaîne qui entend s’adresser à toute la famille et thématisée sur la science et l’environnement va arriver sur la Freebox le 19 octobre prochain. Il s’agit de ‘L’Esprit Sorcier TV’, une chaîne dérivée de l’émission “C’est pas sorcier” et qui utilise la même pédagogie pour expliquer les phénomènes scientifiques.

“Rendre la science accessible au plus grand nombre, c’est l’expliquer de façon ludique, pour permettre à tous de mieux comprendre le monde, d’en décrypter sa complexité, sa beauté, sa fragilité et d’en cerner les grands enjeux”, tels sont les objectifs de L’Esprit Sorcier TV, la chaîne de la science et de l’environnement, qui a développé des partenariats forts, notamment, avec les principaux organismes de recherche ainsi qu’avec des universités.

La nouvelle chaîne annonce qu’elle “propose des programmes riches et variés pour toute la famille” :

Pour la jeunesse

Tous les matins et en fin d’après-midi, des séries et des animations pour découvrir la science en s’amusant :

• Mon corps, ma santé !

• Vers l’Univers et au-delà !

• Ma Planète, ma Maison

• Les P’tits dossiers de L’Esprit Sorcier !

• Drôles d’Expériences !

• En route pour l’Avenir !

Pour tous

Des reportages, des documentaires et le magazine quotidien de L’Esprit Sorcier TV :

• Science en Questions, le rendez-vous live de 19h, avec 2 invités pour un focus sur une question scientifique,

en partenariat avec les grands établissements de recherche.

Pour en savoir plus encore

De grands documentaires, des magazines découverte et des rencontres avec celles et ceux qui font la science :

• L’Esprit Curieux

• Doc de Science

• Report ers de science

• Les Grands Dossiers de la Science

• Science Public

Et en direct de grands évènements scientifiques et des émissions depuis des lieux de science

• Fête de la Science,

• Fête de l’Océan…

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox