Ça s’est passé chez Free et dans les télécoms : Iliad se fait rejeter malgré 15 milliards sur la table, la Freebox Révolution passe à un autre niveau, SFR s’attaque à Free Mobile…

10 octobre 2019 : Orange lance sa Livebox 5

C’était il y a trois an, après Free et sa Freebox Delta, puis SFR et son player SFR Box 8, Orange lançait le 10 octobre 2019 sur son nouveau server, la Livebox 5. Aux antipodes de la disruption voire même décevante pour certains. Ecoresponsabilité, débits améliorés mais partagés, Wi-Fi intelligent mais pas de nouvelle génération, interface TV revue et corrigée, player 4K compatible Dolby Atmos et tout un panel d’options, la dernière box d’Orange a pour seule mission de s’adapter à la multiplication des appareils tout en s’adressant à son parc existant, au détriment de sa durée de vie.

11 octobre 2011 : La Freebox Révolution évolue encore plus

Près d’un an après son lancement, la box emblématique de Free se développe ! Le 11 octobre 2011, l’opérateur annonçait également une salve de nouveautés sur sa Freebox Révolution. Au programme : l’intégration du protocole Flash, permettant aux Freenautes d’accéder à tous les contenus du net (sites et vidéos) lorsqu’ils utilisaient le navigateur présent sur leur box, mais ce n’est pas tout. En effet, Free offrait également la possibilité de créer ses Bouquets Persos, pour que chaque utilisateur puisse créer sa propre liste de chaînes favorites et a revu par la même occasion le guide des programmes, avec une navigation fluide et qui permet de sélectionner rapidement un programme, d’en obtenir le détail et de lancer un enregistrement. Enfin, dernière nouveauté annoncée : la possibilité pour le player de lire les Blu-Ray 3D. Si cette nouveauté est plutôt bienvenue, la 3D n’aura cependant pas vraiment l’occasion de se démocratiser… Si vous vous êtes équipé et que vous ne le savez pas : la Freebox lit la 3D !

11 octobre 2011 : Red by SFR est né sous un autre nom

SFR a bel et bien lancé le 11 octobre 2011 sa réponse aux forfaits « B&You » de Bouygues Telecom et « Sosh » de Orange. Les Séries Red de SFR proposaient ainsi 4 forfaits sans engagement exclusivement disponibles depuis Internet. Même si le nom changera au fil des ans, Red By SFR est bien né ce jour là, avec pour objectif de contrer le lancement de Free Mobile.

12 octobre 2000 : l’indestructible Nokia 3310 débarque

Un téléphone portable devenu iconique. Souvenez-vous d’une époque sans smartphones : qui pouvait bien être la star des téléphones portables ? Il a été lancé le 12 octobre 2000 par Nokia, avec un écran de 84×48 pixels et une compatibilité au simple réseau GSM. Plus petit et plus léger que son prédécesseur, le Nokia 3310 est depuis devenu la madeleine de Proust de nombreuses personnes nées avant les années 90, mais a su également devenir culte. Vendu aux alentours de 300 €, le téléphone a pourtant été vendu à 126 millions d’exemplaires environ et s’est intégré dans la culture populaire grâce à deux aspects bien spécifiques : son emblématique Snake II pré-installé et enfin… sa réputation d’être indestructible !

13 octobre 2014 : Iliad jette l’éponge et n’achètera pas T-Mobile US

Une date qui restera à jamais gravé dans l’esprit de Xavier Niel. Le 13 octobre 2014 Iliad a annoncé mettre fin au projet d’acquisition de 56,6% pour 15 milliards de dollars de T-Mobile US après des échanges avec son actionnaire majoritaire Deutsche Telekom, Son offre a été rejetée par le conseil d’administration de T-Mobile US. A la suite de ce rejet, la maison-mère de Free a mis en place un consortium avec deux fonds de private equity de premier plan et de grandes banques internationales permettant d’améliorer significativement les termes de son offre en accroissant le montant en numéraire et en augmentant la part du capital de T-Mobile US acquise de 56,6% à 67%. En vain…

16 octobre 2008 : le plein de chaînes TV en bas débit, Free se démarque

A cette date, Free a élargi significativement son bouquet de chaînes diffusées en MPEG-4 avec 14 nouvelles arrivées ce qui portait le nombre total de chaînes encodées de la sorte (qui ne nécessitaient qu’un faible débit pour leur réception), à 32.

Free était le seul FAI à proposer la diffusion de chaînes en MPEG-4 avec ce faible débit, permettant ainsi à la quasi-totalité des abonnés situés dans les zones dégroupées et équipés de la Freebox HD de regarder ces 32 chaînes sur leur télévision.

