La nouvelle gamme de Xiaomi est désormais disponible à l’achat chez Free Mobile

Après une période de précommande de 10 jours, les Xiaomi 12T et 12T Pro sont désormais officiellement présents dans la boutique de l’opérateur.

Dévoilée le 4 octobre par le fabricant chinois, la gamme 12T ambitionne de proposer un meilleur rapport qualité-prix pour les utilisateurs ayant envie de performances haut de gamme sans se ruiner. Vous pouvez désormais vous procurer l’un des deux nouveaux smartphones de Xiaomi directement, sans passer par une précommande et une offre de remboursement permet même d’alléger la dépense sur le Xiaomi 12T.

Ainsi, le Xiaomi 12T est proposé dans son coloris noir et sa version 256 Go de stockage pour 649€. Si vous optez pour la solution Free Flex, vous devrez verser 111€ lors de la commande puis 18.99€/mois pendant 24 mois et 82€ supplémentaires si vous désirez l’acheter. Mais il est en effet possible de bénéficier d’une offre de remboursement permettant d’être remboursé de 100€ si vous choisissez Free Flex. Il suffit de suivre la procédure indiquée dans ce document.

En ce qui concerne le Xiaomi 12T Pro, proposant des performances plus poussées, vous pouvez l’acheter toujours dans son coloris noir et avec 256 Go de stockage. Pas d’ODR cette fois, il faudra donc régler 799€ au comptant ou payer 217€ lors de la commande puis 19.99€/mois pendant 24 mois si vous choisissez Free Flex. L’option d’achat s’élève cette fois à 102€.

