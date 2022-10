Les nouveaux Xiaomi 12T et 12T Pro sont déjà disponibles en précommande chez Free Mobile avec des cadeaux

Présentés aujourd’hui lors de l’évènement Xiaomi Launch, la nouvelle gamme de smartphone du fabricant chinois peut être précommandée sur le site web de Free Mobile.

Xiaomi lève aujourd’hui le vole sur sa nouvelle gamme de smartphones nommée 12 T. Un smartphone visant avant tout le meilleur rapport qualité-prix du marché. Aussitôt annoncé, le smartphone s’est retrouvé affiché dans la boutique Free Mobile.

Les Xiaomi 12T et 12T Pro avec une tablette offerte

Trois modèles sont ainsi proposés. Le premier, star et donnant son nom à la gamme : Xiaomi 12T. Toujours conçu pour le milieu de gamme, le modèle est ainsi proposé à 649€ au comptant. Si vous optez pour Free Flex, vous pouvez régler 111€ lors de la commande puis 18.99€/mois pendant 24 mois avec une option d’achat à 82€.

A noter que pour la précommande, une offre spéciale est proposée jusqu’au 13 octobre prochain vous permettant d’obtenir une tablette Xiaomi Redmi Pad d’une valeur de 299€ offerte. Pour en profiter, il suffit de suivre cette procédure.

Quid du smartphone en lui même ? Ce modèle embarque 256 Go et un processeur MediaTek Dimensity 8100 Ultra avec 8Go de RAM. De quoi promettre des performances dignes de certains modèles haut de gamme, sous Android 12 avec une surcouche MIUI. En photo, comptez sur un capteur principal de 108 mégapixels à l’arrière et 20 mégapixels à l’avant. Pour l’autonomie, une batterie de 5000 mAh, compatible avec la charge rapide à 120 W.

En plus de ce modèle abordable, une version Pro a également été présentée par Xiaomi. Ce modèle est pour sa part disponible en précommande pour 799€ au comptant. Si vous optez pour Free Flex, comptez sur 217€ versés à la commande puis 19.99€/mois pendant 24 mois avec une option d’achat à 100€.

Ce modèle s’axe davantage sur les performances en adoptant par exemple un SoC Snapdragon 8+ Gen 1.Il dispose d’un écran AMOLED de 6.67″ avec une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz. Pour l’autonomie, la même batterie que sa version classique. Côté photo, un capteur ISOCELL HP1 développé par Samsung est installé à l’arrière avec 200 mégapixels.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox