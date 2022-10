Paramount+ : vers un lancement début décembre en France, les opérateurs devraient distribuer le service de SVoD

Le service de SVOD de ViacomCBS se déploie actuellement en Europe. Cela devrait être le tour de la France début décembre.

Le service de streaming Paramount+ devrait débarquer en France dès la première semaine de décembre selon les informations de NPA Conseil.

Si le groupe Canal+ sera le principal diffuseur à ses dires après avoir signé un partenariat en début sur le long terme avec ViacomCBS, il intégrera sans surcoût ce service SVoD aux 64 millions d’abonnés dans le monde, directement sans son offre Canal+ Ciné Séries.

Paramount+ ne sera pas exclusivement disponible dans les offres Canal, il sera disponible de manière indépendante via l’app fournie par le service dans les différents magasins d’applications comme l’App Store et le Google Play Store. Ce n’est pas tout puisque Orange, Free, SFR et Bouygues devraient être également en mesure de le distribuer “en option isolée”, indique NPA Conseil.

Paramount+ propose un large choix de films à succès et d’émissions mais aussi de nombreux contenus originaux de Paramount+, Showtime, et ViacomCBS, sans oublier des séries plutôt tape à l’oeil comme The Offer, The Man Who Fell to Earth, The First Lady, Grease : Rise of the Pink Ladies, Fatal Attraction et Rabbit Hole.

