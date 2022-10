Box et mobile : 60 millions de consommateurs dévoile ses conseils pour économiser de l’argent

Chasse aux options inutiles, infidélité et bonne évaluation de votre usage… L’association de consommateurs propose une liste de suggestions pour ceux désirant économiser quelques euros mensuels en cette période de crise.

Si la situation actuelle vous pousse à vouloir faire des économies, n’oubliez pas votre box ou votre forfait mobile. La concurrence est rude entre Orange, Free, SFR et Bouygues Telecom et cela crée donc des tarifs très bas, “il serait dommage de ne pas en profiter” selon 60 millions de consommateurs. Dans son numéro hors-série qui sortira le 1er novembre, l’association s’est penchée sur les différentes pratiques qui permettent de faire des économies sur sa box ou sur son forfait mobile.

“Pour une formule box complète, comptez environ 30 € par mois la première année, puis au moins 50 € la seconde ! Sur le mobile, si vous craquez pour une offre 5G riche en data, vous pouvez atteindre 50 € par mois la première année et payer 70 € par mois les années suivantes” explique-t-elle. Ainsi, plusieurs astuces sont de rigueur pour les plus économes.

Chasse aux options et infidélités sur le mobile

En ce qui concerne les forfaits, vous pouvez d’abord évaluer votre consommation et vérifier si votre forfait correspond bien à vos usages. 60 Millions de consommateurs propose ainsi de surveiller si aucune option inutile n’est activée, cela peut généralement être fait depuis l’espace abonné de n’importe quel opérateur. De même, si votre offre est surdimensionnée (avec énormément de data alors que vous ne consommez que 10 Go/mois), l’association suggère de ne pas hésiter à changer de forfait.

“Nous vous conseillons l’infidélité pour vraiment profiter des tarifs les plus bas“. Alors que la consommation moyenne de data en France tourne autour des 11 Go par mois, 60 millions de consommateurs indique qu’il existe régulièrement des offres à 10€ voire 5€ mensuels qui peuvent parfaitement servir à vos usages. Si cette astuce est connue de ceux suivant l’actualité des télécoms, tout le monde n’a pas forcément le réflexe de changer. Ces offres sont régulièrement proposées par les opérateurs comme Bouygues Telecom, Red by SFR ou Sosh par exemple mais aussi par des MVNO comme La Poste Mobile ou Réglo Mobile. “Attention : ces offres peuvent parfois faire l’objet d’augmentations intempestives, mais comme elles sont sans engagement et qu’il est aisé de passer de l’une à l’autre tout en conservant son numéro, autant en profiter” prévient l’association.

Comme autre conseil, il est ainsi recommandé de prendre les abonnements de toute la famille chez le même opérateur. Avec quatre forfaits présents, vous pouvez ainsi avoir plus de poids en contactant le service client pour demander une offre économique. L’association préconise également de fuir les forfaits mobiles avec subvention : “un mobile neuf vous engage sur deux ans, avec un surcoût important. À la fin de cette période, vous aurez déboursé bien plus que si vous aviez souscrit un forfait à 5 € et acheté votre mobile en boutique. Même avec la nouvelle loi «pouvoir d’achat », se désengager d’une telle offre reste coûteux. Vous devez régler l’intégralité des mensualités dues au titre de la première année et 20 % des sommes restantes la seconde (au lieu de 25 % auparavant avec la loi Chatel)”. 60 Millions de consommateurs inviite ainsi à privilégier l’achat d’un mobile reconditionné, “moins cher et plus vertueux pour la planète” ou d’acheter son smartphone à crédit mais sans frais. Free Flex est cité en exemple, la solution permettant à condition d’être abonné Free Mobile, d’étaler un paiement sur 24 mois sans frais. “Pour se désengager en gardant le mobile, il suffit d’anticiper le règlement de ses mensualités” précise l’association.

Des économies plus difficiles à réaliser sur les box

Les frais d’ouverture et de fermeture de ligne rendent plus complexes les potentielles économies réalisées en changeant d’offre. Là encore, il faudra trouver une offre “parfaitement adaptée à ses besoins pour payer le moins cher possible“, mais en privilégiant les offres avec le moins d’engagement possible.

60 millions de consommateur invite par exemple à choisir des offres sans télévision incluse pour faire baisser les prix. Sont citées en exemple les offres de Sosh, Red by SFR et la Bbox Fit qui proposent ainsi soi de bénéficier d’un décodeur pour une option supplémentaire ou n’en proposent tout simplement pas. A noter, ces offres proposent cependant des débits fibre réduits par rapport aux formules triple-play proposées par les opérateurs. L’association cite par exemple l’offre RED Box fibre à 23€/mois soit un coût annuel de 276€ contre 516€ pour une offre classique de SFR. Une économie donc de 201€ la première année en prenant en compte les frais d’activation, puis de 240€ annuels.

D’autres solutions existent pour regarder les chaînes TV comme Molotov par exemple, et il existe aussi chez Free la possibilité pour certains abonnés de désactiver l’option télévision pour économiser presque 3€/mois sur leur offre box.

L’association pointe également du doigt la question d’un réel besoin d’une offre box. Elle prend l’exemple d’un usage d’internet de quelques heures par semaine et d’un visionnage réduit de la télévision. Dans ces cas, un simple partage de connexion avec un forfait mobile assez bien pourvu en data peut faire l’affaire. “Celui de Free à moins de 20 € est l’un des meilleurs rapports gigas/prix. Son seul défaut ? Il ne propose pas d’option TV sur mobile. À retenir Cette solution économique n’est viable que dans le cadre d’un usage individuel et peu compatible avec le concept de «maison connectée ” précise 60 Millions de consommateurs. Les familles nombreuses peuvent cependant opter pour ce forfait et l’intégrer dans un routeur. Cette solution n’est bien sûr viable que si votre logement est bien couvert. ” Si vous disposez actuellement d’une offre box de base (celle de RED, par exemple) à 23 € par mois et d’un forfait mobile qui vous coûte 20 € par mois avec 20 Go, cela représente un budget annuel de 516 €. Avec notre solution, fondée sur le forfait Free, qui inclut 210 Go pour 19,99 € par mois, soit 239,88 € par an, vous réalisez une économie de 276,12 € par an. Sachez que l’opérateur garantit ce prix pendant 5 ans” développe-t-elle.

La solution du routeur peut également être adaptée dans le cadre d’une résidence secondaire : plutôt que de payer une offre fixe vous pouvez opter pour un forfait mobile que vous pouvez résilier facilement une fois votre voyage terminé. S’il faudra régler 10€ de frais d’activation pour la carte SIM et acheter un routeur, cette offre permet d’éviter des dépenses inutiles si vous y restez moins de deux mois et demi par an.

Parmi d’autres conseils, il est suggéré d’éviter les offres “de dernière génération” des opérateurs intégrant de nombreuses nouveautés ne correspondant pas à vos usages. Dans le cadre d’un surf léger, une offre à 500 Mbit/s ou à 1Gbit/s suffira et il n’est pas nécessaire d’opter pour une offre proposant des débits supérieurs. 60 millions de consommateurs préconise également de ne se rendre que dans les sections “bon plans” des sites des opérateurs ou de consulter des comparateur d’offres mais surtout de bien estimer sa consommation et ses usages pour opter pour une offre en adéquation avec votre utilisation.

Source : Magazine 60 millions de consommateurs Hors Série n°1395 du 1er novembre 2022

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox