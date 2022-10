TF1 diffusera la coupe du monde en 4K sur les Freebox Delta, One, Pop et mini 4K

Avis aux fans de ballon rond, TF1 a prévu de diffuser tous les matchs dont elle a obtenu les droits sur son canal dédié à la Ultra-Haute Définition.

La Coupe du Monde 2022 aura lieu au Qatar à partir du 20 novembre prochain et les abonnés équipés d’appareils compatibles pourront en bénéficier dans le meilleure définition possible gratuitement pour près d’un quart des rencontres.

En effet, TF1 possède les droits de 28 matchs sur les 64 prévus et diffusera également quoi qu’il advienne ceux de l’équipe de France ainsi que les demi-finales et la finale, tout comme le match d’ouverture. Et vous pourrez donc en bénéficier sur le canal 101 de votre Freebox .

La Coupe du Monde de Football 2022, du 20 novembre au 18 décembre, sera diffusée en Ultra HD / 4K sur TF1 4K. 📺Bouygues Telecom (canal 37)

📺Free (canal 101)

📺Orange (canal 990)

📺SFR (canal 77)#CDM2022 #Foot @TF1 pic.twitter.com/v9nNSHnoOT — Ultra-K.fr (@ultrakfr) October 12, 2022

Source : via Alloforfait

