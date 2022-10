Tous les smartphones Android pourront remplacer le Pass Navigo et les tickets de métro à Paris dès la semaine prochaine

Un chantier de longue haleine qui arrive enfin à terme du côté d’Android, en attendant les iPhone l’été prochain.

A l’heure actuelle, seuls certains smartphones Samsung sortis avant 2021 dotés de cartes SIM Orange ou Sosh permettent de voyager avec un ticket numérique, soit un cercle assez réduit. Mais cela changera dès lundi 17 octobre prochain, selon les équipes d’Île-de-France Mobilités. A cette date, tous les propriétaires d’un smartphone tournant sous Android 8 ou une version plus récente pourront acheter des tickets de métro numériques mais également obtenir leur passe Navigo grâce à la version 8.0 de l’appli IDF Mobilités sur Play Store.

IDF Mobilités proposera ainsi d’installer l’application “Mes Tickets Navigo”, permettant aux bornes de reconnaître les smartphones où elle est installée. Il suffira ensuite d’accéder à la rubrique “Achats” de l’appli, puis d’opter pour les différents titres proposés à savoir : ticket unitaire, carnet de tickets (x10), forfait Navigo Jour, forfait Navigo Semaine, forfait Navigo Mois, tickets OrlyBus et RoissyBus, forfait Navigo Jeunes Week-end. Les forfaits Navigo Annuel et Liberté+ seront intégrés plus tard, en 2023.

Il faudra cependant choisir entre le pass physique et sa version mobile, le titre ne pouvant pas être dupliqué : si vous activez le pass sur votre mobile la version physique sera désactivée. Il sera également nécessaire d’allumer l’écran pour l’utiliser comme titre de transport, mais l’accès au réseau ou la présence d’une carte SIM n’est plus obligatoire. Ce changement est rendu possible grâce à la technologie HCE.

IDF Mobilités entend ainsi proposer cette solution à 70% des habitants de la région, mais quid des iPhone ? Pour les 30% d’habitants concernés, ils devront attendre 2023 pour espérer dématérialiser leurs titres, avec un pass accessible via Apple Wallet qui devrait être déployé entre juin et septembre 2023.

Source : Numerama

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox