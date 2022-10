Free Ligue 1 “représente plus de 20% de parts d’audience du foot en France”

Free Ligue 1 vise les 30% de parts d’audience d’ici la fin de l’année.

Lancée en août 2020, l’application Free Ligue 1 continue de marquer des points, et de gagner de nouveaux utilisateurs. Présent ce dimanche 16 octobre sur la pelouse du Parc des Princes lors du Classico PSG-OM, Thomas Reynaud, directeur d’Iliad maison mère de l’opérateur, s’est félicité du succès du service tout en distillant quelques chiffres : “Aujourd’hui Free Ligue 1 représente plus de 20% de l’audience du foot en France, on a en moyenne sur chaque journée de championnat entre 300 000 et 350 000 utilisateurs uniques”.

Lors de la plus grande affiche de cette 11e journée de championnat, Free attendait quasiment 500 000 utilisateurs. “C’est énorme pour du digital, un match de foot en moyenne sur Canal ou sur Amazon, c’est entre 400 000 et 450 000 téléspectateur”, a tenu à faire savoir Thomas Reynaud. L’application 100% Ligue 1 de Free vise désormais les 30% de parts d’audience d’ici la fin de l’année.

🎙️ Déclaration de Thomas Reynaud, Directeur Général du @GroupeIliad @free : «Free Ligue 1 représente plus de 20% de parts d'audience du foot en France» #PSGOM #PSGOMbyFree pic.twitter.com/FDImPfQHNS — Free Ligue 1 (@FreeLigue1) October 16, 2022

L’application Free Ligue 1 pour suivre 100% des matchs en extraits en quasi-direct

Pour rappel, Free propose la seule offre qui permet à tous les fans de football de visionner 100% des matchs du championnat de France sous forme d’extraits vidéo en quasi-direct. L’application est téléchargeable gratuitement sur iOS et Google Play tout en étant accessible sur la chaîne 63 pour les abonnés Freebox. L’ensemble de son offre gratuite est aussi disponible sur le site internet : www.free-Ligue1.fr. Pour les abonnés Free (Freebox et forfaits mobiles Free et Série Free), le flux vidéo en quasi-direct est déjà inclus. Les abonnés aux autres opérateurs mobiles peuvent accéder aux extraits en quasi-direct des matchs pour 3,99€ par mois, sans engagement. Les buts et les résumés restent accessibles pour tous gratuitement.

Nouveauté cette année, les équipes de Ruiz Club et de Free Ligue 1 s’associent pour vous proposer un direct de 4h durant chaque journée sur YouTube, au plus proche des acteurs du championnat.

