Free explique comment réduire facilement sa consommation énergétique à ses abonnés Freebox et Free Mobile

A l’heure où les Français sont appelés à réduire leur empreinte carbone, Free dresse une liste d’écogestes simples faciles à adopter pour ses abonnés.

Après avoir levé le voile sur de nouvelles mesures pour renforcer l’efficacité énergétique de ses réseaux, optimiser la consommation sur l’ensemble de ses bureaux et boutiques ou encore réduire l’empreinte carbone de ses abonnés via la mise à disposition d’outils, Free dévoile à présent son Top 5 des astuces pour faire des économies en tant qu’abonné Freebox et Free Mobile, bien que beaucoup d’autres existent.

La première consiste à baisser la luminosité de son écran ce qui vous permet de recharger moins souvent votre appareil et de réduire ainsi votre consommation énergétique. Cela permet également de limiter la fatigue visuelle si vous utilisez beaucoup vos appareils (smartphone, tablette ou téléviseur).

La seconde astuce est tout simplement de désactiver le Wi-Fi de sa Freebox. Le plus simple est de planifier une coupure du réseau sans fil via l’application Freebox Connect. “En cas d’absence de chez soi, pour les vacances par exemple, vous pouvez éteindre votre Freebox”, aussi bien le player que le serveur, prodigue Free.

Autre conseil, privilégiez le matériel reconditionné ou d’occasion. Acheter un téléphone portable reconditionné a un vrai intérêt écologique, avec une réduction importante de l’impact environnemental. Celui-ci et lié à la phase de fabrication qui émet du gaz à effet de serre mais à l’usage de ressources naturelles. Augmenter la durée de vie des appareils, c’est faire un geste pour la planète.

Enfin, Free invite ses abonnés mobile à réparer leur matériel au lieu de le jeter. “Par exemple, 75 kg de matières premières sont nécessaires à la fabrication et l’utilisation d’un téléphone portable. Réemployé, tout cela est économisé ! C‘est ce que Free et sa Fondation mettent en avant, entre autres, pour la revalorisation de ses déchets”, explique-t-il.

D’autres écogestes simples peuvent aussi réduire l’impact numérique comme désactiver le bluetooth de son téléphone portable, privilégier le WiFi à la 4G chez soi, télécharger les vidéos plutôt que les visionner en ligne ou encore migrer vers une box de dernière génération plus éco-responsable.

En amont de son plan sobriété énergétique, le groupe Iliad a présenté en janvier 2021 ses 10 engagements pour contribuer à la neutralité carbone à l’horizon 2035. Dans ce cadre, la maison-mère de Free s’est engagée dans une stratégie énergétique durable, qui repose sur deux piliers : l’efficacité énergétique de ses réseaux, data center et produits d’une part et le soutien au développement des énergies renouvelables d’autre part.

Les abonnés Freebox et Free Mobile peuvent facilement connaître leur empreinte carbone et ainsi décider de limiter leur consommation directement sur l’Espace Abonné, dans la rubrique “Mon empreinte carbone”, de quoi connaître la moyenne d’un abonné Free comparée à la moyenne nationale.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox