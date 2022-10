Universal annonce le lancement “prochainement” de son propre service de streaming en France, et d’une nouvelle chaîne TV

NBCUniversal prévoit de lancer à la fin de l’année son service de SVOD Universal+ en France ainsi que la chaîne Dreamworks.

Actuellement disponible en Espagne, en Amérique Latine, en Inde et en Afrique, Universal+ sera accessible en France “vers la fin 2022), annonce ce 17 octobre NBCUniversal International Networks. Si la distribution et la date de lancement seront communiquées prochainement, ce nouveau service “offrira l’accès aux chaînes 13e Rue, SYFY, et d’une nouvelle chaîne DreamWorks tout en permettant d’accéder à un vaste choix de contenus à la demande – en un seul endroit, facile d’accès”, indique un communiqué.

DreamWorks, la chainé dédiée aux enfants et à toute la famille, sera également disponible pour la première fois en France en linéaire et en non-linéaire via Universal+. Dans le détail, Universal+ proposera “une vaste sélection de séries originales 13e Rue (Cuisine Interne, Marion), de saisons intégrales de shows à succès (L’incroyable Famille Kardashian), de séries jeunesse (Où Est Charlie? Les Aventures du Chat Potté) et de nouvelles saisons de séries exclusives (New York: Crime Organisé, Resident Alien)”.

Pour rappel, Canal+ a signé récemment un partenariat de longue durée avec la filiale de Comecast, un accord lui permettant de proposer à ses abonnés les plus grands films de NBCUniversal, dont Jurassic World : Le Monde d’après, Les Minions 2 : Il était une fois Gru ou encore Ambulance, et ce six mois après leur sortie salles en France.

