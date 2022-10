Canal+ officialise “deux accords exclusifs avec Sony Pictures et NBCUniversal”, les abonnés ont profiteront bientôt

Canal+ compte désormais les cinq grandes majors américaines parmi ses partenaires, de quoi proposer une programmation riche, et une kyrielle de films hollywoodiens seulement 6 mois après leur sortie en salles.

“Le groupe Canal+ est heureux d’annoncer la signature de deux accords exclusifs avec Sony Pictures Entertainment et NBCUniversal Global Distribution qui nous permettront d’offrir à nos abonnés un accès exclusif aux films de ces studios, six mois après leur sortie salles en France”, a officialisé vendredi dernier la filiale de Vivendi.

A travers ces deux nouveaux accords de “longue durée”, le premier groupe français de télévision payante souhaite accélérer sa programmation de films américains. C’est confirmé, Canal+ proposera les films de Sony Pictures six mois après leur sortie en salles, conformément à la nouvelle chronologie des médias datant de février 2022. “Les abonnés vont pouvoir ainsi profiter de films incontournables tels que Spider-Man : No Way Home, Uncharted ou encore Bullet Train”, se félicite t-il.

La filiale de Vivendi proposera également les plus grands films de NBCUniversal, dont Jurassic World : Le Monde d’après, Les Minions 2 : Il était une fois Gru ou encore Ambulance, et ce six mois après leur sortie salles en France. Soit dans les prochains mois.

Le groupe dirigé par Maxime Saada compte ainsi désormais parmi ses partenaires les cinq grandes majors américaines, avec Walt Disney Pictures, Warner Bros et Paramount Pictures. Le cinéma es aujourd’hui plus que jamais au coeur de la stratégie de la chaîne cryptée.

