Netflix et M6 jouent avec la pub, Free oublie un de ses produits ? Vos meilleures réactions à l’actu de Free et des télécoms

Univers Freebox traite de l’actualité de Free et des télécoms et a toujours été un espace où la communauté pouvait s’exprimer. Parfois, les réponses sont très drôles, ou très pertinentes, mais il faut se plonger dans les commentaires pour découvrir les bons mots de nos lecteurs. Nous vous proposons alors notre petite sélection dans ce “Best-Of”.

Le répéteur WiFi Freebox un peu oublié ?

Bonne nouvelle pour nos voisins de l’autre côté des Alpes : le WiFi 6 débarque sur l’Iliadbox italienne ! Free améliore depuis le début de l’été la qualité de ses deux offres les plus récentes en proposant respectivement le WiFi 6E sur la Freebox Delta et le WiFi 6 sur la Freebox Pop. Une bonne nouvelle pour ceux qui veulent bénéficier des meilleurs débits sans fil, mais un appareil semble oublié : le répéteur ! Proposé depuis le lancement de la Freebox Pop, ce dernier tourne encore au WiFi 5 et les abonnés optant pour les dernières technologies risquent d’y perdre au change en utilisant cet appareil, alors à quand un WiFi plus performant sur celui-ci ?

Payer pour du sans pub, pourquoi pas mais en bonne qualité ?

M6 se met au streaming payant pour ses contenus en replay. 6Play Max, la nouvelle option de replay sans coupure publicitaire développée par le groupe audiovisuel est désormais disponible en OTT sur mobile, tablette ainsi que sur les téléviseurs Samsung et sous Google TV. Cette offre est proposée avec 7 jours d’essais pour 2.99€/mois pour toute souscription avant le 11 octobre 2023, sans engagement. Si le concept de replay payant presque sans publicités peut paraître attrayant pour certains, d’autres aimeraient surtout voir les programmes proposés par ces chaînes se mettre à jour en terme de qualité d’image.

La nouvelle offre Netflix divise

C’est enfin officiel, Netflix lancera son offre Essentiel avec publicité en novembre ! Au programme une qualité vidéo jusqu’à 720p en HD, ainsi qu’une moyenne de 4 à 5 minutes de publicité par heure. Bémol, “quelques séries et films sont non disponibles en raison de restrictions liées aux droits sur certains titres mais nous y travaillons”, indique Netflix. 15% du catalogue sera manquant. Le téléchargement des programmes hors ligne est non compris. Si l’offre est présentée comme une option pour ceux n’ayant pas forcément les moyens de passer aux formules classiques, beaucoup de commentaires ne semblent pas très réceptifs à l’idée…

Pour faire des économies, pas de formule magique !

Si la situation actuelle vous pousse à vouloir faire des économies, n’oubliez pas votre box ou votre forfait mobile. La concurrence est rude entre Orange, Free, SFR et Bouygues Telecom et cela crée donc des tarifs très bas, “il serait dommage de ne pas en profiter” selon 60 millions de consommateurs. Dans son numéro hors-série qui sortira le 1er novembre, l’association s’est penchée sur les différentes pratiques qui permettent de faire des économies sur sa box ou sur son forfait mobile. Cependant, il est important de comprendre qu’il s’agit de conseils et d’astuces à adapter à votre situation. S’il existait une formule magique pour faire des économies simplement, tout le monde le ferait !

La coupe du monde de football en Ultra HD sur TF1 4K, l’occasion de quelques tacles

La Coupe du Monde 2022 aura lieu au Qatar à partir du 20 novembre prochain et les abonnés équipés d’appareils compatibles pourront en bénéficier dans la meilleure définition possible gratuitement pour près d’un quart des rencontres. En effet, les matchs dont TF1 a les droits seront diffusés en 4K sur le canal 101 des Freebox. Si l’annonce est plutôt bien reçue des grands fanas de foot, certaines blagues plutôt taquines se sont glissées dans nos commentaires.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox