Netflix annonce le lancement de son abonnement moins cher avec de la pub en France, on vous dit tout

A partir du 3 novembre à 17h, les foyers français pourront souscrire à la nouvelle offre “Essentiel avec pub” de Netflix. Le prix, 5,99€/mois. Le catalogue ne sera pas complet, et la lecture hors-ligne ne sera pas intégrée.

Il était attendu, le voilà. “Nous sommes heureux d’annoncer le lancement le 3 novembre d’Essentiel avec pub, le forfait le plus économique de Netflix qui inclut des publicités”, a déclaré hier Netflix dans une note sur son blog.

Disponible à compter de cette date dans 12 pays comme en France, Espagne, Italie, Brésil, Canada, États-Unis, au Japon et au Royaume-Uni, cette nouvelle offre pensée pour relancer la machine à gagner des abonnés du mastodonte américain en touchant un public varié, sera proposée au prix de 5,99€/mois.“Essentiel avec pub complète notre gamme existante de forfaits sans publicité : Essentiel, Standard et Premium”, précise un communiqué.

L’offre comprend une qualité vidéo jusqu’à 720p en HD, ainsi qu’une moyenne de 4 à 5 minutes de publicité par heure. Bémol, “quelques séries et films sont non disponibles en raison de restrictions liées aux droits sur certains titres mais nous y travaillons”, indique Netflix. 15% du catalogue sera manquant. Le téléchargement des programmes hors ligne est non compris.

S’agissant du format des publicités, au lancement de l’offre, des spots de 15 à 30 secondes seront diffusés avant et pendant les programmes. “Pour aider les annonceurs à atteindre leur public et garantir que nos publicités soient adaptées aux consommateurs nous offrirons des capacités de ciblage large par pays et par genre de programmes (action, drame, romance, science-fiction, etc.). Les annonceurs auront également la possibilité d’empêcher que leurs publicités soient associées à des programmes susceptibles d’être incompatibles avec leur image (comportant par exemple des images de sexe, de nudité ou de violence)”, apprend-on. Le leader de la SVoD précise enfin avoir établi des partenariats avec et afin de vérifier la visibilité et la validité du trafic des publicités à partir du premier trimestre 2023.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox