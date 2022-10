Freebox Pop, mini 4K et Apple TV 4K : une nouvelle chaîne gratuite débarque sur Pluto TV, un programme culte à l’honneur

La plateforme d’AVOD propose une nouvelle chaîne dédiée à l’émission bien connue Master Chef.

Après s’être calmé pour le lancement de nouvelles chaînes, le service de streaming de Paramount Global enchaîne les nouveautés. Ces dernières semaines, Pluto TV a proposé l’intégrale de Chérif et de Coeur Océan, ainsi qu’une chaîne à la programmation 100% made in France. Depuis hier, une toute nouvelle chaîne est cette fois dédiée aux premières saisons de l’émission de cuisine Master Chef.

Pour rappel, Pluto TV propose aujourd’hui près de 1 000 films et séries à la demande sur tous les supports, smartphone, tablette, ordinateurs, players TV Android comme la Freebox Pop et mini 4K ou encore l’Apple TV. Son accès a récemment été étendu aux Playstation 4, mais aussi aux XBOX et une application pour PC a également été lancée. Il n’est pas nécessaire de créer un compte pour accéder à l’ensemble des plus de 100 chaînes disponibles sur cette plateforme qui rencontre un certains succès, cumulant à la fin du premier trimestre 2022 près de 68 millions d’utilisateurs dans le monde.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox