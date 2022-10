Netflix propose une nouvelle expérience de visionnage avec Discord

La firme américaine a annoncé hier la création de son robot discord dédié au visionnage simultané d’un même programme entre amis.

Alors que Prime Video et Disney+ ont choisi l’option d’une fonctionnalité intégrée à la plateforme, Netflix opte pour l’utilisation de Discord pour faire des soirées séries même à distance. Sur le compte officiel dédié aux fonctionnalités “geek”, la plateforme de SVOD a en effet présenté son tout nouveau bot (robot) discord dédié à cet usage qui a notamment émergé durant les confinements liés au Covid-19.

Plus concrètement, il s’agit d’une application à installer sur son propre serveur Discord. Pour rappel, Discord permet de créer des espaces de discussions entre de nombreux utilisateurs. Ces espaces sont réservés aux utilisateurs invités et peuvent contenir de nombreuses sections dédiées à une thématique que l’on nomme “channel”. Si vous êtes modérateur ou administrateur d’un serveur, vous pouvez donc retrouver ce robot dans la rubrique applications en cherchant simplement “Hey, Netflix”.

Une fois cette dernière installée, vous n’aurez plus qu’à vous rendre sur n’importe quel channel textuel de votre Discord et taper la commande /heynetflix. Le robot commencera d’abord par vous demander si vous souhaitez lancer une session de visionnage uniquement pour vous ou pour vos amis sur le serveur. Il vous sera ensuite demandé si vous êtes plus tenté par un film ou une série, chaque membre du serveur pourra alors voter pour une durée de 10 secondes. Sélectionnez votre pays, puis vous vous verrez proposer une sélection de contenus proposés par Netflix. Vous pourrez ensuite choisir le film, puis un lien vous sera proposé pour lancer votre programme.

Un channel textuel se créera automatiquement pour que vous puissiez discuter du film ou de la série tranquillement. La commande fonctionne également sur mobile. Vous pouvez bien sûr également créer un channel vocal pour discuter en direct et de vive voix du film que vous êtes en train de regarder avec vos amis, mais le robot ne le propose pas. A noter, pour l’instant le robot ne parle qu’anglais, mais l’interface est assez intuitive pour que vous puissiez vous y retrouver.

Cet outil peut être assez intéressant, même s’il nécessite tout de même la création d’un serveur discord qui est certes simples, mais peut rebuter certains utilisateurs. C’est cependant une alternative à d’autres fonctionnalités proposées notamment par Disney+ et Prime Video qui eux ont intégré le concept de “Watching Parties” directement sur leur plateforme. On peut cependant regretter que le lancement du film ne puisse pas être simultané pour toutes les personnes rejoignant le visionnage de groupe, comme c’est le cas pour les fonctionnalités Groupwatch ou SharePlay par exemple. Pour rappel, Netflix est inclus dans sa formule essentiel pour les abonnés Freebox Delta et One et proposé en option sur toutes les autres Freebox.

