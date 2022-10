Totalement fibrés : les Freebox ne s’arrêteront plus jamais, box moins chères, laquelle choisir ?

Nouveau numéro de « Totalement Fibrés », notre magazine YouTube hebdomadaire, réalisé en live au plus proche de l’actualité.

Malgré une perte de connexion pendant le direct, Univers Freebox continue de vous proposer son émission Totalement Fibrés chaque semaine pour traiter de l’actualité de Free et des télécoms. Cette semaine dans le gros Dos, nous avons abordé deux futures fonctionnalités sur les Freebox et pour le débat de la semaine, nous nous sommes penchés sur les prix des offres d’appel proposées par chaque opérateur. Laquelle choisir ? A vous de décider en toute connaissance de cause après avoir regardé le débat ! Nos autres rubriques habituelles sont également de la partie, avec le Up and Down et le chiffre de la semaine.



Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox