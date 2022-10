Xavier Niel investit dans des batteries portables en libre service

OneFlash rejoint la longue liste des projets innovants soutenus par le fondateur de Free.

Xavier Niel est connu pour être multi-tâche et n’hésite pas à investir dans de nombreuses start-up qu’il juge intéressantes via son fonds Kima Ventures. L’un des derniers investissements connus en date s’intéresse à un marché bien connu en Asie mais peu présent en Europe : des batteries portables en location.

C’est en effet ce que propose OneFlash, lancée en 2019 au sein de Station F qui a annoncé ce mercredi avoir levé 3 millions d’euros auprès de Kima Ventures, mais aussi d’autres investisseurs prestigieux comme Bernard Mourad, ancien banquier de Patrick Drahi. Cette deuxième levée de fonds intervient alors que OneFlash a déjà installé 400 bornes comprenant 6 à 48 batteries en location chez une centaine de clients comme Ikea ou Leroy Merlin.

Les fondateurs visent désormais d’autres marchés comme les hôtels, parcs d’attractions, stades ou encore les hôpitaux et ambitionnent d’avoir déployé 1500 bornes ne 2023. « Le Covid a été un formidable accélérateur, explique Lucas di Franco, cofondateur et CEO de OneFlash. Depuis, il y a de moins en moins de menus papier dans les restaurants, et certaines femmes mettent même leurs téléphones en bandoulière, comme un sac à main ! Nous voulons accompagner cette digitalisation » et puisque les smartphone sont de plus utilisés, il faut les recharger plus souvent.

Le modèle de OneFlash est avant tout tourné vers les entreprises : ce sont elles les clientes de la start-up qui lui paient un loyer pour ses bornes. Pour l’utilisateur, aucun coût à prévoir, alors qu’ils restent près de 30% plus longtemps en boutique pour le grand plaisir des entreprises.

Ces trois millions d’euros vont également permettre à OneFlash de s’essayer à l’international notamment aux Pays-Bas, en Belgique ou en Allemagne. La firme entend cependant être prudente et ne pas se déployer trop vite.

Source : Les Echos

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox