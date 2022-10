Clin d’oeil : Sosh lance son propre show

La marque à bas prix d’Orange a lancé un nouveau format de jeu autour de la pop-culture.

Des couleurs et du rythme pour le Sosh Show. L’opérateur low-cost lance un nouveau format sur sa chaîne YouTube pour proposer une émission “pour internet, par internet”. Au casting de ce premier épisode, Julien Josselin anciennement connu sur le net sous le nom de Julfou, l’humoriste Fadily Camara et un client Sosh vont être testés par le youtubeur Morgan VS.

Le concept est assez simple, plusieurs épreuves autour de la pop culture et de Sosh vont s’enchaîner le tout dans une ambiance assez survoltée. Le premier épisode a été diffusé hier à 19 heures sur la chaîne YouTube de l’opérateur. Une émission pensée pour les amateurs de culture web, invitant des personnalités connues et usant des codes de YouTube comme un montage assez rapide, des effets sonores à gogo et des blagues d’initiés.



Il reste à voir si le concept prendra, Sosh ne précise pas la récurrence pour son tout nouveau jeu sur sa page YouTube. Une bonne tranche de rigolade au rendez-vous avec en prime, un smartphone à gagner pour l’heureux vainqueur des épreuves.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox