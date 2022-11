Free supprime l’offre historique Freebox mini 4K

L’offre Freebox mini 4K “historique”, sans frais d’accès et à tarif fixe, n’est plus disponible.

C’est bel et bien la fin d’une aventure que aura duré 7 ans. Retirée hier du site internet de Free mais aussi exclut de toute souscription via le test d’éligibilité de Free, la Freebox mini 4K était encore disponible via un lien permettant de souscrire aux offres historiques de Free sans promotion la première année. Affichée par ce biais à 29,99€/mois, la première box Android de Free n’est désormais plus accessible dans cette formule.

Après l’avoir fait disparaître de ses offres une première fois en 2020 avant de la ressusciter quelques temps plus tard tout en augmentant son prix, Free tourne aujourd’hui la page de sa box d’entrée de gamme. Reste à savoir aujourd’hui, ce que l’opérateur nous réserve. Une nouvelle Freebox est prévue en 2023, mais rien n’indique aujourd’hui qu’elle prendra le relais de la mini 4K.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox