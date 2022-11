Google Street View disparaîtra l’année prochaine, mais pas complètement

L’application disponible sur Android et iOS ne sera plus supportée en mars 2023. L’outil de visualisation en 360° continuera d’exister au sein de Google Maps.

Un nouvel ajout au cimetière des produits Google, mais l’esprit de Google Street View continue. Lancée en 2015, l’application dédiée à la consultation des vues immersives à 360° de Google Maps tirera sa référence dès mars 2023.

D’après un porte-parole de Google interrogé par The Verge, le retrait de l’application des Play Store, App Store et autres devait arriver dans les prochaines semaines. Cependant, cela n’aura pas d’impact sur la possibilité de visualiser une adresse ou un lieu en 360° depuis Google Maps. De plus, la contribution pour des images à 360° sera toujours possible via Street View Studio.

Google Maps continue d’ailleurs d’évoluer sur ce coin en proposant une nouvelle vue immersive, regroupant les images au sol proposées par Street Viex et d’autres vues aériennes photoréalistes.

Source: via Generation-nt

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox