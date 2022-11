Free Mobile a déployé autant de nouveaux sites 4G que tous ses concurrents réunis en octobre

En octobre, Free garde le rythme et a déployé plus de 280 nouveaux sites 4G. Il atteint d’ailleurs le même nombre d’activations dans le mois que tous ses concurrents réunis.



La 4G continue de s’installer à travers l’Hexagone. Au 1er novembre 2022, l’ANFR comptabilise 61 935 sites autorisés en France, dont 53 958 en service en métropole. “Les autorisations de sites 4G ont poursuivi leur progression sur le mois de septembre : elles se sont accrues de 0,4%. Les mises en service de sites 4G ont, quant à elles, augmenté de 0,6 %” développe l’agence. Un rythme assez stable par rapport au mois dernier avec une très légère augmentation des activations.

Après un début d’été peu impressionnant, Free s’était ressaisi au mois d’août pour le déploiement de la 4G à travers la France et continue sur sa lancée. L’opérateur de Xavier Niel comptabilise ainsi 287 nouveaux sites activés durant le mois d’octobre. Bouygues Telecom pour sa part en a activé 138, 93 pour SFR et 56 pour Orange. Le palier des 23 000 sites actifs en France, annoncés par Free lors de la journée des communautés en septembre dernier a donc été franchi comme prévu. A noter, au total, Orange, Bouygues Telecom et SFR ont activés ensemble 287 nouveaux sites, soit le même nombre que Free tout seul.

Le bilan des sites 4G mis en service en métropole s’établit comme suit :

Orange : 28 721 sites, + 56 en octobre 2022

SFR : 24 000 sites, + 93 sur la même période

Bouygues Telecom 23 920 sites, + 138 sur la même période

Free Mobile 23 034 sites, + 287 sur la même période.

Free déploie plus vite que la concurrence

La majorité des activations a concerné la bande fréquence 700 MHz avec 307 nouveaux sites actifs en 4G durant le mois d’octobre. L’opérateur continue également de déployer sur la bande fréquence 2100 MHz en 4G, avec 213 activations pour un total de 4941 installations activées sur le territoire. L’opérateur continue également les activations dans les autres bandes notamment la 1800MHz avec 206 nouvelles activations et la 26000 avec 211 nouvaux sites activés.

Pour rappel, Free utilise ses fréquences fétiches, les 700MHz, pour la 4G mais également pour déployer son réseau 5G. Ce déploiement massif de Free permet donc de proposer une couverture nationale plus rapidement que ses concurrents. Le débit sera par contre à peine plus élevé que pour la 4G. L’une des principales qualités de cette fréquence est la possibilité, de par sa nature “basse” de couvrir une très grande distance. Elle pénètre également mieux les bâtiments.

Il est à noter que certains des sites autorisés dans les différentes bandes de fréquences sont mutualisés. Ceci explique pourquoi la somme des sites autorisés par bande de fréquences n’est pas égale à la totalité des sites autorisés.

Free n’oublie pas la 3G

Quid de la 3G ? Une technologie paraissant obsolète par ses usages mais encore bien utile lorsque les abonnés se trouvent dans des zones où la 4G ou la 5G ne porte pas. Free a pour sa part activé 255 nouveaux sites 3G et en comptabilise 23 259. A titre de comparaison, Orange a activé 35 nouveaux sites durant le mois de septembre, SFR pour sa part en compte 79 et 97 pour Bouygues Telecom.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox