Clin d’oeil : ils volaient des Livebox chez un sous-traitant d’Orange pour les revendre

Une benne de matériel a fait le bonheur d’ex-employés de Sogetrel, un sous-traitant de l’opérateur historique.

Dans l’année 2019, Orange repérait de nombreux appareils vendus sur eBay comme des Livebox, des décodeurs TV ou encore des répéteurs WiFi… De plus, il ne s’agissait pas d’appareils issus d’un abonné mécontent, mais de produits neufs. Tous provenaient d’un même lieu : chez Sogetrel à Reims.

La police a ainsi remonté la trace de 491 appareils mais le nombre de produits concernés est bien plus important. En effet, c’est une opération bien ficelée menée par deux ex-salariés du sous-traitant d’Orange. L’un était ancien intérimaire et l’autre était technicien chez Sogetrel et volait des appareils dans le but de les faire revendre par le premier. Au total, ce sont 1158 ventes qui ont été réalisées dans la période allant de janvier 2017 à mars 2020, pour un montant total de 59 000€, avec 7730 euros à destination du technicien.

D’après les prévenus qui sont passés devant le tribunal correctionnel de Reims, Sogetrel mettait à disposition dans sa cour une belle dans laquelle les employés avaient le droit de se servir. Cette dernière contenait tous les matériels retirés de la vente. Une allégation démentie par le sous-traitant d’Orange qui affirmait que tous les produits de valeur « étaient refilmés en palettes et réexpédiés à Orange ». Cependant, le receleur affirme que tout le matériel vendu provenait bel et bien de cette benne. Le technicien le “prévenait quand ils jetaient des matériels dedans. J’étais le premier à avoir l’info. C’est pour ça que je lui versais de l’argent. C’était pour rétribuer le renseignement” affirme-t-il.

Malgré les arguments de la défense, aucune relaxe n’a été permise et chacun écope de quatre mois de prison avec sursis. Celui qui revendait les appareils devra pour sa part rembourser 59142€ à l’opérateur historique.

Source : L’Union Chalons en Champagne (version papier)

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox