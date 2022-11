Totalement Fibrés : on enterre une Freebox, quelle box pourrait la remplacer ?

Nouveau numéro de « Totalement Fibrés », notre magazine YouTube hebdomadaire, réalisé en live au plus proche de l’actualité.

Univers Freebox continue de vous proposer son émission Totalement Fibrés chaque semaine pour traiter de l’actualité de Free et des télécoms. Cette semaine dans le gros Dos, nous revenons sur le retrait de la Freebox mini 4K des offres de Free, il sera question des différentes mises à jour de la semaine, serveurs et Oqee au programme. Dans le Free Fight, nous débattons sur la box qui pourrait remplacer la mini 4K ! Nos autres rubriques habituelles sont également de la partie, avec le Up and Down et le chiffre de la semaine.



