Canal+ et TF1 trouvent enfin un accord et annoncent le retour des chaînes et des services de replay pour tous les abonnés

Après plus de deux mois de désaccord, les deux groupes enterrent la hache de guerre. Depuis le 2 septembre dernier, les abonnés Canal+ ne pouvaient plus accéder aux chaînes TF1, TMC, TFX, TF1 Séries Films et LCI. Une coupure décidée par la filiale de Vivendi suite à des négociations ayant échoué avec TF1 alors que la chaîne réclamait une compensation financière jugée trop importante pour la diffusion de ses chaînes. Une situation qui a notamment causé problème pour les abonnés TNTSAT pour qui leur offre était la seule possibilité d’accéder aux chaînes de la filiale de Bouygues. Après des tentatives de régler l’affaire en justice qui n’ont pas marché pour TF1, la situation a perduré jusqu’à hier. En effet, ce 4 novembre 2022, la situation s’est finalement arrangée puisque les deux groupes annoncent avoir trouvé un nouvel accord de distribution. Cet accord renouvelle “sur le long terme” la distribution de toutes les chaînes TNT du groupe TF1 ainsi que leurs services de rattrapages. Cet accord prendra effet ce lundi 7 novembre prochain et marquera donc le retour à la normale pour les abonnés aux offres de Canal+ et utilisateurs TNTSAT. Ils pourront ainsi bénéficier des évènements à venir comme la Coupe du Monde de la FIFA ou encore des émissions bien connues de la chaîne comme Danse avec les Stars et la Star Academy. Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox