Vent de fraîcheur pour France 3 avec une nouvelle identité visuelle dès le 6 janvier

9 ans que France 3 n’avait pas renouvellé son identité visuelle, le passage a l’an 2020 est la bonne occasion pour effectuer ce changement.

“Changer d’identité visuelle est, pour une chaîne de télévision, un moment fort et rare qui fait figure d’événement. Pour France 3, cette dernière n’avait pas été modifiée depuis 9 ans. 32 nouveaux idents et 32 nouveaux jingles pub, filmés en qualité cinéma et non graphique comme il est souvent d’usage jusqu’à présent sur les chaînes françaises, nourriront dès lors les antennes de France 3 tout au long de la journée.”

“C’est pourquoi ce nouvel habillage va couvrir nos belles régions mais aussi notre quotidien. Ainsi, en plus de montrer nos paysages, à la fois métropolitains et pour la première fois aussi ultra marins, ces idents et jingles pub montreront aussi notre vie au travail, dans les transports, à l’école et dans nos loisirs.”